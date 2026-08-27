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Akyazı'nın mahalleleri spor tesisleriyle güçlenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Akyazı Belediyesi ile Spor Toto arasında imzalanan protokolle ilçeye 8 yeni spor tesisi kazandırılacak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Akyazı'nın mahalleleri spor tesisleriyle güçlenecek

Akyazı'da sekiz yeni spor tesisi için protokol imzalandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, Akyazı Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ilçeye 8 yeni spor tesisi kazandırılacak.

Törene katılan isimler:

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda düzenlenen imza törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Ayvazoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz katıldı.

Mevcut ve planlanan tesisler:

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ilçenin spor altyapısını güçlendirmek için çalıştıklarını belirtti ve şu ifadeyi kullandı: "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile Ballıkaya, Dokurcun, Küçücek, Reşadiye, Şerefiye, Alaağaç ve Altındere mahallelerimizde inşa ettiğimiz 7 spor tesisinin ardından imzaladığımız yeni protokol ile de; İnönü, Çatalköprü, Fatih, Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Konuralp, Gazi Süleymanpaşa ve Hastane Mahallelerimizde olmak üzere 8 yeni spor tesisini daha ilçemize kazandırmış olacağız".

İmzalanan anlaşma kapsamında ilçedeki 8 mahalleye yeni spor tesisleri kazandırılacak.

SAKARYA&#039;NIN AKYAZI İLÇESİNDE 8 MAHALLEYE İNŞA EDİLECEK SPOR TESİSLERİ İÇİN AKYAZI BELEDİYESİ İLE...

SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDE 8 MAHALLEYE İNŞA EDİLECEK SPOR TESİSLERİ İÇİN AKYAZI BELEDİYESİ İLE SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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