Kuyucak'ta çocuklar yüzme kurslarını final gösterileriyle taçlandırdı

final gösterileri tamamlandı:

Kuyucak Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yüzme kursları, modern havuzlarda eğitmen ve cankurtaran gözetiminde sona erdi. Kuyucak Gençlik Merkezi Sosyal Tesislerinde eğitim alan öğrenciler, kurs boyunca kazandıkları temel yüzme becerilerini final gösterisinde sergiledi.

Program boyunca kursiyerler çeşitli yüzme stillerinde performans sergiledi; gösteriler, hem eğitim sürecinin değerlendirilmesine hem de çocukların özgüveninin artmasına olanak sağladı.

protokol ve seyirci katılımı:

Etkinliğe katılanlar arasında Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, belediye başkan yardımcıları Halil Sağlam ve Serkan Erdoğan, İlçe Garnizon Komutanı Jan. Üsteğmen Kadir Karaduman, İlçe Emniyet Müdür Vekili İzzettin Engin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aslı Kılıç, daire amirleri ile öğrenci velileri ve kursiyerler yer aldı.

Yaş gruplarına göre düzenlenen yarışlar ve gösteriler, izleyicilerden yoğun ilgi gördü; veliler ve protokol üyeleri, çocukların performanslarını alkışlarla destekledi. Etkinlik sonunda kursiyer öğrencilere protokol tarafından madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Uğur Doğanca etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların yüzme öğrenmelerinin ve sporla tanışmalarının önemine vurgu yaptı. Doğanca, kursların yalnızca yüzme öğretmediğini; birlikte hareket etmeyi, arkadaşlığı, paylaşmayı, disiplini ve başarmanın mutluluğunu da kazandırdığını belirtti. Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözüne atıfta bulunarak spora verilen değeri hatırlattı ve eğitmenlerle velilere teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, çocuklara yönelik benzer projelerin ilçenin geleceğine yapılan yatırım olarak görüldüğünü ifade etti. Ayrıca, Horsunlu Sosyal Tesislerinde yarın düzenlenecek etkinliklerle 2026 yılı yüzme kurslarının sona ereceği bildirildi.

KUYUCAK’TA YÜZME KURSLARI FİNAL GÖSTERİLERİYLE TAMAMLANDI