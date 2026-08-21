Osmanbükü'ne kalıcı yağmur suyu altyapısı yatırımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü, İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahallesi'nde yağmur suyu hattı ve mazgalı yapım işine başladı. Yapılacak altyapı, bölgeye uzun yıllar hizmet verecek şekilde planlanıyor.

Proje ayrıntıları:

Planlı çalışmalar kapsamında hattın döşenmesi ve mazgalların yapılması için 3 milyon 900 bin Türk Lirası tutarında yatırım öngörülüyor. Projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Başkan Çerçioğlu'nun açıklaması:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yaptığı açıklamada, "Aydınımız için çalışmayı, yatırım ve projelerimizi vatandaşlarımızla buluşturmayı sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi 17 ilçemizin tamamında eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor ve kentimize kazandırıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

İncirliova'daki bu yatırım, Aydın genelinde sürdürülen altyapı hamlelerinin bir parçası olarak yerel hizmet kapasitesini artırmayı amaçlıyor ve bölge halkına daha güvenli bir drenaj altyapısı sunmayı hedefliyor.

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