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Osmanbükü'ne kalıcı yağmur suyu altyapısı yatırımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İncirliova Osmanbükü Mahallesi'nde 3 milyon 900 bin TL'lik yağmur suyu hattı ve mazgalı yapımını başlattı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Osmanbükü'ne kalıcı yağmur suyu altyapısı yatırımı

Osmanbükü'ne kalıcı yağmur suyu altyapısı yatırımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü, İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahallesi'nde yağmur suyu hattı ve mazgalı yapım işine başladı. Yapılacak altyapı, bölgeye uzun yıllar hizmet verecek şekilde planlanıyor.

Proje ayrıntıları:

Planlı çalışmalar kapsamında hattın döşenmesi ve mazgalların yapılması için 3 milyon 900 bin Türk Lirası tutarında yatırım öngörülüyor. Projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Başkan Çerçioğlu'nun açıklaması:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yaptığı açıklamada, "Aydınımız için çalışmayı, yatırım ve projelerimizi vatandaşlarımızla buluşturmayı sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi 17 ilçemizin tamamında eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor ve kentimize kazandırıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

İncirliova'daki bu yatırım, Aydın genelinde sürdürülen altyapı hamlelerinin bir parçası olarak yerel hizmet kapasitesini artırmayı amaçlıyor ve bölge halkına daha güvenli bir drenaj altyapısı sunmayı hedefliyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR&#039;DEN İNCİRLİOVA&#039;DA ALTYAPI YATIRIMI

AYDIN BÜYÜKŞEHİR'DEN İNCİRLİOVA'DA ALTYAPI YATIRIMI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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