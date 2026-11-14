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Osmangazi'de veteran masa tenisi rüzgârı başladı

13’üncü Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası, Osmangazi'de 250 sporcu ile başladı; 40 yaş üstü kadın ve erkekler üç gün boyunca şampiyonluk için yarışıyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Osmangazi'de veteran masa tenisi rüzgârı başladı

Osmangazi'de veteran masa tenisi rüzgârı başladı

Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 13’üncü Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvası, Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu’nda başladı. Turnuvaya Türkiye’nin 30 farklı ilinden ve Balkan ülkelerinden gelen toplam 250 sporcu katılıyor. Organizasyon, 40 yaş üzeri kadın ve erkek sporcuları üç gün sürecek yoğun bir programda bir araya getiriyor.

turnuva yapısı ve kategoriler:

Erkekler kategorisinde yarışmalar, 40 yaştan başlayıp 75 yaş ve üzerine kadar uzanan yedi ayrı yaş grubunda gerçekleştiriliyor. Kadın sporcular ise 40-49 ve 50 yaş üzeri olmak üzere iki kategoride mücadele veriyor. Tekler müsabakalarının yanı sıra erkekler çiftler, kadınlar çiftler ve karışık çiftler karşılaşmaları da turnuvaya farklı bir heyecan katıyor.

Her maç, veteran sporcuların deneyimiyle renkleniyor; katılımcılar dostluk ve rekabeti birlikte yaşarken, performanslarını üç gün boyunca sergileme imkânı buluyor.

belediyenin katkısı ve organizasyon:

Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Kırayoğlu, Osmangazi Belediyesi’ne verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek organizasyonun geleneksel bir hale geldiğini belirtti. Kırayoğlu şu ifadeleri kullandı: "Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü olarak geleneksel hale getirdiğimiz turnuvamızın bu yıl 13’üncüsünü düzenliyoruz. Türkiye’nin 30 farklı ilinden ve Balkan ülkelerinden sporcuların katıldığı turnuvada, 250 sporcu üç gün boyunca Osmangazi’de mücadele edecek. Veteran sporcuları nisan ve kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez Osmangazi’de ağırlıyoruz. Bu bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde Osmangazi Belediyesi’nin çok büyük katkıları var. Müsabakalarımızı yenilenen Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştiriyoruz. Son derece modern ve güzel bir ortamda var, sağladığı desteklerden dolayı Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz."

Turnuva boyunca sporcuların sergilediği performanslar, izleyici ve katılımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dereceye giren sporculara verilecek kupa ve madalyalar, 15 Kasım Pazar günü düzenlenecek ödül töreninde sahiplerini bulacak.

Osmangazi Belediyesi’nin sporun her branşına verdiği destek sayesinde, veteran masa tenisçileri yıllardır aynı coşkuyla Bursa’da bir araya gelmeye devam ediyor ve turnuva, hem rekabet hem de dostluk platformu olarak öne çıkıyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN DESTEKLERİYLE BURSA VETERAN MASA TENİSÇİLERİ SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN DESTEKLERİYLE BURSA VETERAN MASA TENİSÇİLERİ SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN 13’ÜNCÜ BURSA VETERAN MASA TENİSİ TURNUVASI, TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDEN VE YURT DIŞINDAN GELEN 250 SPORCUNUN KATILIMIYLA BAŞLADI. DİKKALDIRIM KAPALI SPOR SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TURNUVADA, 40 YAŞ ÜZERİ KADIN VE ERKEK SPORCULAR, ŞAMPİYONLUK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE EDİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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