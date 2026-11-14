Çeşme Belediyespor çocukları spora taşıyor: altı branşta yüzlerce sporcu yetişiyor

Çeşme Belediyespor’un çalışma kapsamı

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç, kulübün çocuk ve gençlere dönük faaliyetlerini değerlendirdi. Sarısaç, kulübün 6 yaşından itibaren sporla buluşma imkanı sunduğunu ve ilçede önemli bir sosyal sorumluluk yürüttüklerini vurguladı. Kulübün faaliyetlerinin yaz, kış ve mahalle spor okullarıyla devam ettiğini belirtti.

Branşlar ve yarışmacı ekipler:

Kulüp bünyesinde futbolun yanı sıra basketbol, voleybol, satranç, tekvando ve sörf olmak üzere toplam altı branşta çalışmalar yapılıyor. Sarısaç, her branşta yarışmacı takımlar oluşturduklarını ve farklı yaş gruplarından yüzlerce çocuğa ulaşarak hem bireysel hem de takım sporlarında deneyim kazandırdıklarını aktardı.

Eğitim modelleri ve ulaşılabilirlik:

Çeşme Belediyespor, eğitimleri yıl boyunca sürdürerek yaz ve kış dönemleri ile mahallelerde açılan spor okulları aracılığıyla daha geniş bir kitleye erişmeyi hedefliyor. Bu model, çocukların düzenli antrenman imkânı bulmasının yanı sıra yeteneklerini keşfetmesi ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamasını amaçlıyor.

Yönetim, antrenör kadrosu ve hedefler:

Sarısaç, yönetim kurulu ve deneyimli antrenörlerle kulübü daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi. Karşılaşılan zorluklara rağmen kısa, orta ve uzun vadeli planları uygulamaya kararlı olduklarını belirtti ve kulübün temel eğitim anlayışını şu sözlerle özetledi: "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği yolda sporcularımızı zeki, çevik ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek en temel hedefimizdir."

Sarısaç, sporcuları büyük bir ailenin parçası olarak gördüklerini ifade ederek, "Bizim mücadelemiz Çeşme’nin çocuklarına, gençlerine ve geleceğine sahip çıkma mücadelesidir" diye konuştu. Ayrıca dayanışma vurgusu yaparak, "Çeşme Belediyespor’u hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız" mesajını paylaştı.

Kulübün çalışmaları, ilçede sporun tabana yayılmasını sağlarken gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sunmayı, aynı zamanda ulusal ve bölgesel yarışmalarda temsil kabiliyetini güçlendirmeyi hedefliyor. Yönetim ve teknik ekip, mevcut programları güçlendirip sürdürülebilir projelerle bölge sporuna yatırım yapmayı planlıyor.

ÇEŞME BELEDİYESPOR KULÜBÜ BAŞKANI MEHMET SARISAÇ