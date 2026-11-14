Protokol moral yemeğinde Ejderoğlu Kırşehir FK'ye birlik mesajı

Protokol moral yemeğinde buluştu

TFF 3. Lig ekiplerinden Ejderoğlu Kırşehir FKnın yöneticileri ve futbolcuları, şehrin protokolüyle Kırşehir'de düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi. Toplantının amacı, takıma moral vermek ve kent genelinde Kırşehir FK'ye yönelik desteği artırmaktı.

Valinin mesajı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir FK'nin şehrin önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, kulübün büyük ölçüde kent dinamikleriyle ayakta kalmaya çalıştığını söyledi. Demiryürek'in sözleri şöyle: "Kırşehir FK bu şehrin bir değeri. Kırşehir FK’den daha güçlü takımlar var. Ancak teknik ve idari kadronun yanı sıra doğru yönetim ilkeleriyle grubumuzda iyi bir durumdayız. Tribünlerin dolması lazım. Takımımız iyi bir hedefe doğru koşarken Kırşehirlilerin de takımına sahip çıkması gerekiyor"

Yönetimden destek çağrısı

Ejderoğlu Kırşehir FK yöneticisi Çağatay Han Torun ise takımın şehirde yoğun ilgi gördüğünü ve ligde üst sıraları zorladıklarını belirtti. Torun, kulübün ciddi maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı ve sözlerini şu şekilde aktardı: "Bizlerin çok ciddi maddi desteklere ihtiyacı var. Desteğe ihtiyaç duyulduğunun farkındalığının şehirde oluşması gerekiyor. Şehirdeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla daha güçlü bir sinerji oluşturmamız lazım. Gittiğimiz illerde şehrimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz"

Moral yemeği, takım yöneticileri, futbolcular ve şehir protokolünün samimi sohbetleriyle sona erdi; organizasyon, kulübün şehir içindeki görünürlüğünü ve destek taleplerini yeniden gündeme taşıdı.

TFF 3. LİG'DE MÜCADELE EDEN EJDEROĞLU KIRŞEHİR FK'NIN YÖNETİCİLERİ VE FUTBOLCULARI, ŞEHİR PROTOKOLÜYLE DÜZENLENEN MORAL YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ.