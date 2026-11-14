Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Protokol moral yemeğinde Ejderoğlu Kırşehir FK'ye birlik mesajı

Kırşehir'de moral yemeğinde şehir protokolü, yönetim ve futbolcular buluştu; takımın sahiplenilmesi ve maddi desteğin artırılması çağrısı yapıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Protokol moral yemeğinde Ejderoğlu Kırşehir FK'ye birlik mesajı

Protokol moral yemeğinde buluştu

TFF 3. Lig ekiplerinden Ejderoğlu Kırşehir FKnın yöneticileri ve futbolcuları, şehrin protokolüyle Kırşehir'de düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi. Toplantının amacı, takıma moral vermek ve kent genelinde Kırşehir FK'ye yönelik desteği artırmaktı.

Valinin mesajı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir FK'nin şehrin önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, kulübün büyük ölçüde kent dinamikleriyle ayakta kalmaya çalıştığını söyledi. Demiryürek'in sözleri şöyle: "Kırşehir FK bu şehrin bir değeri. Kırşehir FK’den daha güçlü takımlar var. Ancak teknik ve idari kadronun yanı sıra doğru yönetim ilkeleriyle grubumuzda iyi bir durumdayız. Tribünlerin dolması lazım. Takımımız iyi bir hedefe doğru koşarken Kırşehirlilerin de takımına sahip çıkması gerekiyor"

Yönetimden destek çağrısı

Ejderoğlu Kırşehir FK yöneticisi Çağatay Han Torun ise takımın şehirde yoğun ilgi gördüğünü ve ligde üst sıraları zorladıklarını belirtti. Torun, kulübün ciddi maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı ve sözlerini şu şekilde aktardı: "Bizlerin çok ciddi maddi desteklere ihtiyacı var. Desteğe ihtiyaç duyulduğunun farkındalığının şehirde oluşması gerekiyor. Şehirdeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla daha güçlü bir sinerji oluşturmamız lazım. Gittiğimiz illerde şehrimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz"

Moral yemeği, takım yöneticileri, futbolcular ve şehir protokolünün samimi sohbetleriyle sona erdi; organizasyon, kulübün şehir içindeki görünürlüğünü ve destek taleplerini yeniden gündeme taşıdı.

TFF 3. LİG&#039;DE MÜCADELE EDEN EJDEROĞLU KIRŞEHİR FK&#039;NIN YÖNETİCİLERİ VE FUTBOLCULARI, ŞEHİR...

TFF 3. LİG'DE MÜCADELE EDEN EJDEROĞLU KIRŞEHİR FK'NIN YÖNETİCİLERİ VE FUTBOLCULARI, ŞEHİR PROTOKOLÜYLE DÜZENLENEN MORAL YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Emniyet müdürü Cihan Dalkılıç genç yetenekleri sporla destekledi
images

Osmangazi'de veteran masa tenisi rüzgârı başladı
images

Kavaklıdere'de Atatürk kupası için salon hokeyi şöleni
images

Genç ağırlıklı kadroyla Zenit maçına hazırlıklarını tamamladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emniyet müdürü Cihan Dalkılıç genç yetenekleri sporla destekledi

Elazığ'da şarampole devrilen akaryakıt tankeri can kaybıyla sonuçlandı

Çanakkale'den İstanbul'a uzanan fuhuş ağı çöktü: 6 kişi tutuklandı

Bartın ormanlarında adım adım yaban hayatı envanteri

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Sinemada Türk dünyası birlik ve dayanışma mesajı

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar