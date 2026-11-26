operasyon ve müdahale:

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran kadın hastanın yapılan anjiyosunda kalp damarlarında ileri derecede tıkanıklık tespit edildi. Damarların anjiyo yöntemiyle açılamaması ve hastanın yakınmalarının devam etmesi üzerine acil bypass ameliyatı kararı verildi.

Ameliyatta 4 ana damara bypass uygulandı. Operasyon sonrası kalp kasılmaları yeterli seviyede olmadığından, kalp ve akciğer fonksiyonlarını desteklemek amacıyla ecmo cihazı bağlandı. Yoğun bakımda hasta; kalp, akciğer ve genel durum parametreleri titizlikle izlenerek destek süreci yönetildi.

Yoğun bakım takipleri sırasında kalp fonksiyonlarında kademeli toparlanma gözlendi. Beş günlük ecmo desteğinin ardından kalbin destek olmadan kasıldığının değerlendirilmesiyle cihaz çıkarıldı, hasta kısa süre içinde solunum cihazından ayrıldı ve servise aktarıldı. Yapılan takiplerin ardından hasta sağlıklı şekilde taburcu edildi; ikinci ay kontrolündeki durumunun iyi olduğu bildirildi.

doktorun açıklaması:

Op. Dr. Murat Ersoy tedavi sürecini şu sözlerle aktardı: "Hastamızın tıkalı olan 4 ana damarını başarıyla değiştirdik. Ameliyat sonrasında kalp kasılmaları yeterli değildi. Bunun üzerine ECMO cihazını bağlama kararı aldık. Bu cihaz, hastadan aldığı kanı oksijenlendirerek yeniden vücuda veriyor. Böylece kalbe ve akciğerlere dinlenme şansı tanımış olduk. Yoğun bakım sürecinde hastamızın kalp fonksiyonlarını her gün değerlendirdik. Beşinci günün sonunda kalbin destek olmadan kasılmaya başladığını tespit ettik. Hastamızı yeniden operasyona alarak, ECMO cihazını başarıyla çıkardık. Sonraki günlerde hastamızı solunum cihazından ayırdık ve servise devrettik. Takiplerinin ardından sağlıklı şekilde taburcu ettik. İkinci ay kontrolüne gelen hastamızın durumu gayet iyi" dedi.

hastanın teşekkürleri:

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kadın, operasyonu gerçekleştiren doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Çok iyiyim. Nefes darlığı gibi hiçbir sorunum kalmadı. Allah’a binlerce şükür. Hepinizden Allah razı olsun. Doktorlardan, hemşirelerimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI OP. DR. MURAT ERSOY (SOLDAN İKİNCİ)