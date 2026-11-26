Tören ve uğurlama:

Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan, memleketi Kayseri'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene ilişkin resmi ayrıntılar ve program yerel kaynaklar tarafından duyuruldu. Uğurlama sürecinde tören alanında yapılan uygulamalar ve saygı duruşu gibi geleneksel ritüeller yerine getirildi.

Hizmetine saygı:

Erarslan'ın görev yaptığı birim ve mesleki kimliği, uğurlama töreninde vurgulanan unsurlar arasında yer aldı. Şehidin mesleki sorumluluğu ve görev süresince gösterdiği hizmet, törene yansıyan önemli bir tema oldu.

Kayseri'de düzenlenen tören, hem şehidin ailesi hem de bağlı bulunduğu çevre için vedanın ve anmanın merkezi oldu. Olayın yaşandığı Eskişehir'deki kazaya dair soruşturma ve resmi süreçler devam ediyor.

Şehit Astsubay Başçavuş Erarslan son yolculuğuna uğurlandı