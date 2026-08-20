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Ticaret bakanı projeleri yerinde görmek için Bozüyük kaymakamlığını ziyaret etti

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Bozüyük Kaymakamlığı'nda Vali Faik Oktay Sözer ve Halil Eldemir ile ilçedeki çalışmaları ve genel durumu değerlendirdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ticaret bakanı projeleri yerinde görmek için Bozüyük kaymakamlığını ziyaret etti

Ticaret bakanı projeleri yerinde görmek için Bozüyük kaymakamlığını ziyaret etti

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Bilecik ve Bozüyük'te bir dizi inceleme ve ziyaret gerçekleştirmek üzere kente geldi. İlk durağı olarak Bozüyük Kaymakamlığına giden Bolat, burada ilçe yönetimiyle bir araya geldi.

karşılama ve protokol:

Ziyarette Bolat'ı Vali Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ve ilçe protokolü karşıladı. Karşılama töreninde kısa konuşmaların ardından heyet, ilçedeki yürütülen iş ve işlemlere ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

ziyarette ele alınan konular:

Kaymakamlıkta yapılan görüşmede, Bozüyük'te devam eden çalışmalar ile ilçenin genel durumu değerlendirildi. Toplantıda yerel projelerin ilerleme süreci ve ihtiyaç duyulan destekler ele alındı; taraflar, uygulamadaki önceliklere dair değerlendirmelerini paylaştı.

Resmi temaslar çerçevesinde gerçekleştirilen bu ziyaret, merkezi idarenin ilçedeki projeleri yakından takip ettiğinin göstergesi olarak değerlendirildi. Heyet, Bozüyük'teki değerlendirmelerin ardından programının diğer noktalarına geçmek üzere kentten ayrıldı.

BAKAN BOLAT, BOZÜYÜK KAYMAKAMLIĞINI ZİYARET ETTİ

BAKAN BOLAT, BOZÜYÜK KAYMAKAMLIĞINI ZİYARET ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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