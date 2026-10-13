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Sanal konsültasyonla ilçe hastanelerine uzman desteği geliyor

Eskişehir'de HBYS ile hekimler arası görüntülü görüşme uygulaması başladı; ilçe hastaneleri uzman desteğine daha hızlı erişiyor, zaman ve kaynak tasarrufu hedefleniyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sanal konsültasyonla ilçe hastanelerine uzman desteği geliyor

Sanal konsültasyonla hekimler arası iletişim güçlendi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık hizmetlerinde erişim ve verimliliği artırmak amacıyla hekimler arasında görüntülü uzaktan görüş alışverişi uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) altyapısı üzerinden çalışıyor ve görüşmeler Sağlık Bakanlığının dâhilî bilgi yönetim sistemi kullanılarak güvenli şekilde yürütülüyor.

uygulamanın işleyişi:

Yeni sistemle farklı hastanelerde görev yapan hekimler, hastaya ilişkin bulguları, görüntüleri ve tedavi önerilerini doğrudan görüntülü görüşme yoluyla paylaşabiliyor. Bu yöntem, uzman hekim ihtiyacının yüksek olduğu ilçe hastanelerinde hekimlerin başka bir merkeze gitme gereğini azaltıyor; böylece mesai planlaması daha verimli hale geliyor ve yol süreçlerinden kaynaklanan zaman ile iş gücü kaybı azaltılıyor.

saha uygulaması örneği:

Sistemin ilk uygulama örneklerinden biri Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Sivrihisar Devlet Hastanesi arasında gerçekleştirildi. Yunus Emre'de görevli Nefroloji uzmanları ile Sivrihisar Dâhiliye polikliniği hekimleri, görüntülü görüşme aracılığıyla bir araya gelerek Sivrihisar Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezinde tedavi gören hastaların takip, kontrol ve tedavi süreçlerini yürüttü. Uzman görüşünün anında alınması sayesinde hastaların merkeze sevk edilmesine gerek kalmadan bulundukları yerde kaliteli sağlık hizmeti sağlandı.

hedefler ve beklentiler:

Yetkililer, sistemin teşhis ve tedavi kararlarının daha kısa sürede ve ortak akılla alınmasını kolaylaştıracağını belirtiyor. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici uygulamaya ilişkin şunları ifade etti: "Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, sağlık kuruluşlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve teknolojinin sunduğu imkânları sağlık hizmetlerine en iyi şekilde yansıtmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Yetkililer ayrıca, Eskişehir genelinde hâlihazırda yürütülen doğrudan hasta-hekim uzaktan muayene hizmetlerinin devam ettiğini; yeni uygulamanın ise doğrudan hekimlerin kendi arasındaki mesleki iletişim ve iş birliğini hedeflediğini vurguluyor. Amaç, sağlık kuruluşları arasındaki uyumu artırmak, ilçe hastanelerindeki altyapıyı desteklemek ve sağlık hizmetlerini daha planlı, hızlı ve verimli sunmak olarak açıklandı.

DOÇ. DR. YAŞAR BİLDİRİCİ

DOÇ. DR. YAŞAR BİLDİRİCİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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