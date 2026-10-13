Kırşehir'de kavşakta ters yön kazası: motosiklet sürücüsü vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı

Kırşehir'de kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı

Terme Caddesi Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, ters yönden gelen motosiklet tali yoldan ana yola çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Kaza oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre kazanın merkezinde ters yönden ilerleyen motosiklet ile tali yoldan ana yola çıkan otomobilin çarpışması bulunuyor. Çarpmanın etkisiyle sürücü savrularak yol üzerinde kaldı.

Görüntüler ve çevre müdahalesi:

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kazayı gören vatandaşların kısa sürede müdahale ettiği, yerdeki sürücüye yardım ederek destek sağladığı ve sürücünün vatandaşların yardımıyla kısa süre sonra ayağa kalktığı görülüyor.

KIRŞEHİR'DE TERS YÖNDEN GELEN MOTOSİKLETİN TALİ YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI