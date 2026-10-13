Gorkha selinde Manaslu parkurunda mahsur kalan yabancı dağcılar kurtarılmayı bekliyor

Nepal’in Gorkha bölgesinde pazar günü etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu. Olayda köprüler, yollar ve yüzlerce ev yıkıldı; 100’den fazla yabancı dağcı Manaslu yürüyüş parkurunun farklı kesimlerinde mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Arama-kurtarma çalışmaları:

Yetkililer dün 12’si yabancı olmak üzere 321 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Erişim zorlukları ve yollardaki tahribat çalışmaları güçleştirirken, kurtarma ekipleri mahsur kalanların yerlerini tespit ederek tahliye önceliği veriyor.

Manaslu rotasının durumu ve güvenlik uyarısı:

Manaslu Koruma Alanı Projesi yetkilisi Bhuwan Raj Ojha, yürüyüş parkurunun bir bölümünün sel sularına kapıldığını ve yürüyüşçülerin parkurun farklı bölgelerinde mahsur kaldığını belirterek, "Yürüyüşçülerin kurtarılması gerekiyor. Yürüyüşlerine devam etmek isteyenler ise güvenli yerlerden bunu yapabilirler. Güzergah boyunca restoranlar ve çay evleri var. Güvenliler" dedi.

Nepal’de Ağustos ayında buzul çökmesi sonucu meydana gelen sel felaketinde bin 457 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi hâlâ kayıp durumda.

NEPAL’İN GORKHA BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN SEL SONUCU 100'DEN FAZLA YABANCI DAĞCI MANASLU YÜRÜYÜŞ PARKURUNDA MAHSUR KALDI