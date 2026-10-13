Denizli'de 14 ekimde bir günlük kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den uyarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ekim Çarşamba günü 06.00 ile 18.00 saatleri arasında Denizli'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Kurum, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

beklenen etkiler:

Yetkililer, yağışların özellikle sel ve su baskını riski doğurabileceğine, ayrıca yıldırım, yerel dolu ihtimali ve kuvvetli rüzgâr tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Kısa süreli ve yerel yoğunlaşan yağışların şehir içi ulaşımı ve düşük kesimleri etkileyebileceği hatırlatıldı.

vatandaşlara öneriler:

Yetkililer, sel ve su baskını riski olan bölgelerden uzak durulması, sürücülerin su birikintilerine girerken dikkatli olması, yüksek yerlerde ve açık alanlarda yıldırıma karşı önlem alınması ile gevşek eşyaların bağlanması gibi temel tedbirlere uyulmasını istedi. Ayrıca vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİ, DENİZLİ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENDİĞİNİ BELİRTEREK SEL, SU BASKINI, YILDIRIM VE KUVVETLİ RÜZGÂR RİSKİNE KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.