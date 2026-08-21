özel bireyler için kültür, terapi ve atölyeleri bir araya getiren program

özel bireylerin sosyal hayata katılımına yönelik çalışmalar

Küçükçekmece Belediyesi, özel bireylerin sosyal ve kültürel yaşama aktif katılımını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler yürütüyor. Programın temel hedefi, özel çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklerken aynı zamanda özgüvenlerini ve toplumsal bağlarını güçlendirmek. Bu çerçevede düzenlenen faaliyetler arasında kültürel geziler, atla terapi ve kurum içi atölye çalışmaları öne çıkıyor.

kültürel gezilerde hedef ve rotalar:

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından planlanan geziler; çocukların yeni deneyimler kazanmasına ve yaşıtlarıyla etkileşim kurmasına olanak sağlıyor. Geziler kapsamında ziyaret edilen mekanlar arasında Ali Sami Yen GS Stadyumu, İllüzyon, Robot, Pera, 1453 Panorama, Beşiktaş JK Müzesi, Buz Adası, KidZania İstanbul, Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi, MOİPark Eğlence Merkezi ve Kemerburgaz Kent Ormanı bulunuyor. Gezilere 5-23 yaş arası özel bireyler aileleriyle birlikte katılıyor ve yılbaşından bu yana bu programlara toplam 633 kişi katılım sağlandı.

atölyeler, merkezler ve özel etkinlikler:

İlçede hizmet veren kurumlarda da düzenli etkinlikler yapılıyor. Küçükçekmece Belediyesi bünyesindeki Güzel Sanatlar Akademisi, Trafik Eğitim ve Çocuk Parkı ve Bi’Mola Engelsiz Yaşam Merkezi eğitim, rehabilitasyon ve eğlence odaklı atölyeler gerçekleştiriyor. Bi’Mola Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen Bahar Şenlikleri kapsamında eğitici atölyeler, oyunlar, müzik dinletileri, tiyatro gösterileri ve jonglör performanslarıyla katılımcılar gün boyunca sosyalleşiyor ve keyifli vakit geçiriyor.

Ayrıca her yıl mayıs ayında askerlik çağına gelmiş özel gençler, Belediye Başkanlığı’nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından bir günlük temsili askerlik için Hasdal Kışlasına uğurlanıyor. Düzenlenen tüm etkinliklerin tarih ve duyuruları ise Küçükçekmece Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÖZEL BİREYLERİN YENİ DENEYİMLER KAZANARAK ÖZGÜVENLERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA İSTANBUL’UN ÖNEMLİ KÜLTÜREL ALANLARINA GEZİ PROGRAMLARI DÜZENLİYOR.