Özlem çerçioğlu: vatandaş odaklı hizmet vurgusu cumhurbaşkanı toplantısında

toplantıda öne çıkanlar:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 182. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Toplantıya, ülke genelinden il başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Gündemde Türkiye ve kentlere yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, teşkilatların saha faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ile vatandaşlara sunulan hizmetlerin güçlendirilmesi yer aldı. Katılımcılar, yerel ve merkezi eşgüdümün önemine vurgu yaptı.

çerçioğlu'nun mesajı:

Toplantıya dair sosyal medya paylaşımında Özlem Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı: "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı gerçekleştirdik. Milletimize ve kentlerimize hizmet etme yolunda, güçlü ve kararlı bir şekilde daha fazla çalışmaya, vatandaşlarımızı hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz."

hizmet ve saha odaklı değerlendirme:

Çerçioğlu, açıklamasında teşkilatların saha çalışmalarına ve hizmet üretimine verdiği önemi öne çıkardı. Belediye yönetiminin önceliğini vatandaşları hizmetle buluşturmak olarak tanımlayan başkan, çalışmaların koordineli şekilde süreceğini belirtti.

Toplantı, yerel yönetimler ile merkezi idare arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda yapılan değerlendirmelerle sona erdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN