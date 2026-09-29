Çorum FK Antalya kampında çift idmanla çalıştı

Çorum FK Antalya kampında çift antrenmanla mesai yaptı

Çorum FK, Süper Lig'e verilen milli maç arası sürecini Antalya'daki kampıyla değerlendiriyor. Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, gün boyunca çift antrenman uygulayarak kondisyon ve taktik hazırlıklarını sürdürüyor.

Sabah programı:

Sabah idmanı ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda ekip önce dinamik ısınma ve mobilite çalışmaları yaptı, ardından 5'e 2 yoğunluğu ile top kontrolü ve hızlı pas alışverişi üzerinde duruldu. Seans, taktik ağırlıklı uygulamalarla ilerleyip kaleli oyun şeklinde tamamlandı.

Akşam programı:

İkinci antrenmanda da ısınmayla başlayan çalışma; pas organizasyonları ve sahada pozisyon alma odaklı taktik uygulamalarla devam etti. Günün sonunda takım, dayanıklılık ve tempo ayarı için koşu çalışması gerçekleştirdi. Teknik heyet, kamp programını maç ritmini korumaya yönelik planlıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, ANTALYA'DAKİ KAMP ÇALIŞMALARINA ÇİFT ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.