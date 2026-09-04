Dolar 48,4358 +0,05%
Euro 56,2865 -0,03%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.986,12 -1,18%
EUR/USD 1,1627 -0,03%
Brent Petrol 95,48 -0,04%
--°

Palu'da ilçeyi kapsayan huzur ve güven seferberliği

Palu Emniyet Müdürlüğü, suçları önleme ve arananları yakalama hedefiyle ilçe genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı; vatandaş güvenliği öne çıkarıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Palu'da ilçeyi kapsayan huzur ve güven seferberliği

Palu'da uygulamanın kapsamı:

Palu Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde huzur ve güven ortamının sürekliliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulama, suç işlenmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve vatandaşların güvenlik algısını güçlendirmek hedefleri doğrultusunda planlandı. Trafik, asayiş, güvenlik ve polis merkezi ekipleri ortak çalışmayla ilçe merkezindeki ana noktalar ile kritik güzergâhlarda yoğunlaştırılmış denetimler yaptı.

denetim ve arama işlemleri:

Ekipler, şüpheli şahısların kimlik kontrollerini yaptı; araçlar üzerinde gerekli arama ve incelemeleri gerçekleştirdi. Kontroller sırasında olası suç unsurlarının tespiti ile aranan şahısların yakalanması öncelikli hedef oldu. Ekiplerin sahadaki görünürlüğünü artırmak için devriye sayıları yükseltildi ve kontrol noktaları stratejik olarak konumlandırıldı.

vatandaş güvenliği ve sürdürülebilirlik:

Denetimlerde vatandaşların güvenliği ön planda tutuldu; uygulama sırasında halkla iletişim ve bilgi paylaşımı sağlanarak şikâyetler değerlendirildi. Palu Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin mesai mefhumu gözetmeksizin devam edeceğini belirtti ve benzer uygulamaların periyodik olarak yineleneceğini duyurdu.

PALU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KAPSAMLI HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI YAPILDI.

PALU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KAPSAMLI HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI YAPILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dernek şubelerine kurşun sıkan iki şüpheli yakalandı
images

Antalya'da eş zamanlı operasyon: suç örgütlerini öven 10 şüpheli yakalandı
images

Gerger'de yayla yangını arıcılara ağır darbe vurdu: 200 kovan kül oldu
images

Sosyal medyada şiddeti överlerin yakalanması: Antalya'da 10 gözaltı, 4 kişi aran...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dernek şubelerine kurşun sıkan iki şüpheli yakalandı

Yüreğir'de başkan vekilliği mahkeme kararıyla Tarık Özünal'a geçti, CHP itirazı sürdürüyor

Milas'ta okulların yeni yerleşim planı eğitimi zorluyor

Antalya'da eş zamanlı operasyon: suç örgütlerini öven 10 şüpheli yakalandı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı