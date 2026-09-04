Palu'da ilçeyi kapsayan huzur ve güven seferberliği

Palu'da uygulamanın kapsamı:

Palu Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde huzur ve güven ortamının sürekliliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulama, suç işlenmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve vatandaşların güvenlik algısını güçlendirmek hedefleri doğrultusunda planlandı. Trafik, asayiş, güvenlik ve polis merkezi ekipleri ortak çalışmayla ilçe merkezindeki ana noktalar ile kritik güzergâhlarda yoğunlaştırılmış denetimler yaptı.

denetim ve arama işlemleri:

Ekipler, şüpheli şahısların kimlik kontrollerini yaptı; araçlar üzerinde gerekli arama ve incelemeleri gerçekleştirdi. Kontroller sırasında olası suç unsurlarının tespiti ile aranan şahısların yakalanması öncelikli hedef oldu. Ekiplerin sahadaki görünürlüğünü artırmak için devriye sayıları yükseltildi ve kontrol noktaları stratejik olarak konumlandırıldı.

vatandaş güvenliği ve sürdürülebilirlik:

Denetimlerde vatandaşların güvenliği ön planda tutuldu; uygulama sırasında halkla iletişim ve bilgi paylaşımı sağlanarak şikâyetler değerlendirildi. Palu Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin mesai mefhumu gözetmeksizin devam edeceğini belirtti ve benzer uygulamaların periyodik olarak yineleneceğini duyurdu.

PALU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KAPSAMLI HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI YAPILDI.