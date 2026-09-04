Dolar 48,4368 +0,05%
Euro 56,2425 -0,11%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.956,21 -1,61%
EUR/USD 1,1616 -0,13%
Brent Petrol 95,74 +0,23%
--°

Kepenekle kovan başında bal sağdı, hedefi açıkladı: Türkiye arıcılıkta dünya ikincisi

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas İnceyol'da kepenek giyip bal sağdı; Türkiye'nin 9 milyon kovanla arıcılıkta dünya ikincisi olduğunu ve birinciliğin hedeflendiğini söyledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 19:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Kepenekle kovan başında bal sağdı, hedefi açıkladı: Türkiye arıcılıkta dünya ikincisi

Yumaklı saha çalışmasıyla arıcılığın önemine dikkat çekti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İnceyol köyünü ziyaret etti. Ziyarette kepenek giyerek kendi elleriyle bal sağan Yumaklı, arıcılarla bir araya gelip sahadaki uygulamaları yerinde gözlemledi.

üretim rakamları ve coğrafi avantajlar:

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin arıcılık açısından sahip olduğu coğrafi zenginliğe vurgu yaparak, ülkenin bal üretiminde dünyada ikinci sırada yer aldığını belirtti. Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovan bulunduğunu ve bu yıl 97 bin ile 100 bin ton arasında bal üretimi gerçekleşmesinin beklendiğini aktardı. Ayrıca, dünyada çam balı üretiminin yüzde 90'ının Türkiye'de yapıldığını ifade ederek ülkenin çam balındaki payına dikkat çekti.

düzenlemeler, coğrafi işaretler ve destekler:

Yumaklı, arı zehiriyle ilgili yönetmeliğin yayımlandığını hatırlatarak bunun sektör için yeni bir gelir kaynağı olacağını söyledi. Bakan, Türkiye'de 41 çeşit coğrafi işaretli bal bulunduğunu ve bu durumun ülkenin her köşesinin kendine özgü flora ile arıcılığa elverişli olduğunu gösterdiğini vurguladı. Ayrıca bakanlığın, arıcılığa uygun bölgeleri gösteren bir harita yayınladığını ve üreticilerin hem tecrübelerine hem de bu haritaya bakarak üretimlerini planlayabileceğini belirtti.

son 24 yılın gelişimi ve teknolojiye uyum:

Yumaklı, son 24 yılda kovan varlığının yüzde 85 arttığını, bal üretiminin ise yüzde 78 yükseldiğini aktararak sektörün istikrarlı bir gelişme gösterdiğini söyledi. Sürekli gelişen teknolojilere uyumun önemine değinen bakan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü gibi kurumların bu alandaki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

saha uyarısı ve gözlemler:

Bakan Yumaklı, arıcıları üretim yaptıkları noktalarda orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağırdı. Ziyaret sırasında kendi elleriyle bal sağan Yumaklı, ardından çoban kepeneği giyip Kangal ırkı koyunları inceledi ve Kangal yavrularını sevdi. Saha ziyareti, hem üretimin hem de kırsal yaşamın yerinde görülmesine olanak sağladı.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI SİVAS’TA KEPENEK GİYDİ KENDİ ELLERİYLE BAL SAĞDI. YUMAKLI...

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI SİVAS’TA KEPENEK GİYDİ KENDİ ELLERİYLE BAL SAĞDI. YUMAKLI, TÜRKİYE OLARAK ARICILIKTA DÜNYA’DA 2. ÜLKE OLDUĞUMUZU BELİRTTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bafra'da tarım, hayvancılık, gıda ve teknolojileri fuarı açıldı
images

Uşak'ta mahalle konağında uygun fiyatlı kadın kuaförü açıldı
images

Toprağın emekçisine mazot desteği tamamlandı
images

İncirde katma değer yolu ihracattan geçiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Afyonkarahisar’da MXGP Türkiye 2026 açılışıyla motokros dünyası buluştu

Mirası sofrada yaşatan festival Muğla'da başladı

İzmit'te kaçakçılığa operasyon: 21 bin 500 içi tütün doldurulmuş makaron yakalandı

Eflani Abakolu'da dolu tarım arazilerini beyaza bürüdü

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı