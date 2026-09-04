Kepenekle kovan başında bal sağdı, hedefi açıkladı: Türkiye arıcılıkta dünya ikincisi

Yumaklı saha çalışmasıyla arıcılığın önemine dikkat çekti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İnceyol köyünü ziyaret etti. Ziyarette kepenek giyerek kendi elleriyle bal sağan Yumaklı, arıcılarla bir araya gelip sahadaki uygulamaları yerinde gözlemledi.

üretim rakamları ve coğrafi avantajlar:

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin arıcılık açısından sahip olduğu coğrafi zenginliğe vurgu yaparak, ülkenin bal üretiminde dünyada ikinci sırada yer aldığını belirtti. Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovan bulunduğunu ve bu yıl 97 bin ile 100 bin ton arasında bal üretimi gerçekleşmesinin beklendiğini aktardı. Ayrıca, dünyada çam balı üretiminin yüzde 90'ının Türkiye'de yapıldığını ifade ederek ülkenin çam balındaki payına dikkat çekti.

düzenlemeler, coğrafi işaretler ve destekler:

Yumaklı, arı zehiriyle ilgili yönetmeliğin yayımlandığını hatırlatarak bunun sektör için yeni bir gelir kaynağı olacağını söyledi. Bakan, Türkiye'de 41 çeşit coğrafi işaretli bal bulunduğunu ve bu durumun ülkenin her köşesinin kendine özgü flora ile arıcılığa elverişli olduğunu gösterdiğini vurguladı. Ayrıca bakanlığın, arıcılığa uygun bölgeleri gösteren bir harita yayınladığını ve üreticilerin hem tecrübelerine hem de bu haritaya bakarak üretimlerini planlayabileceğini belirtti.

son 24 yılın gelişimi ve teknolojiye uyum:

Yumaklı, son 24 yılda kovan varlığının yüzde 85 arttığını, bal üretiminin ise yüzde 78 yükseldiğini aktararak sektörün istikrarlı bir gelişme gösterdiğini söyledi. Sürekli gelişen teknolojilere uyumun önemine değinen bakan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü gibi kurumların bu alandaki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

saha uyarısı ve gözlemler:

Bakan Yumaklı, arıcıları üretim yaptıkları noktalarda orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağırdı. Ziyaret sırasında kendi elleriyle bal sağan Yumaklı, ardından çoban kepeneği giyip Kangal ırkı koyunları inceledi ve Kangal yavrularını sevdi. Saha ziyareti, hem üretimin hem de kırsal yaşamın yerinde görülmesine olanak sağladı.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI SİVAS’TA KEPENEK GİYDİ KENDİ ELLERİYLE BAL SAĞDI. YUMAKLI, TÜRKİYE OLARAK ARICILIKTA DÜNYA’DA 2. ÜLKE OLDUĞUMUZU BELİRTTİ.