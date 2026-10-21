Pamukkale Tekkeköy'de çıkan yangın müstakil evi kullanılamaz hale getirdi

Olayın gelişimi:

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Tekkeköy Mahallesi'nde bir müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve sürecin kısa özeti:

İhbarın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi ve bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Hasar ve soruşturma:

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı ancak yangın sonucu müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için yetkililerce soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE MÜSTAKİL BİR EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGINDA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.