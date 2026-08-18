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Parçanın yola fırlaması zincirleme kazaya yol açtı: 2 kişi öldü

Konya'da yoldan kopan bir parçadan kaçmaya çalışan sürücünün refüje çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, kaza kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Parçanın yola fırlaması zincirleme kazaya yol açtı: 2 kişi öldü

konya-afyonkarahisar kara yolunda zincirleme kaza:

Konya-Afyonkarahisar Kara yolu üzeri Sarayönü ilçesi Kurşunlu Mahallesi mevkiinde geçen pazar öğleden sonra meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobilin kayarak yol kenarındaki bir iş yerinin önüne girmesi ile başlayan olay zinciri, yoldan kopan bir parçanın fırlamasıyla büyüdü. Görgü tanıkları ve polis kayıtlarına göre olayda ilk aracın savrulmasından kopan parça yola düştü; bu parçadan kaçınmaya çalışan diğer araçlar zincirleme şekilde karıştı.

kaza anının gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, arka planda ilerleyen Mehmet Emin Şen (36) idaresindeki otomobil, önündeki aracın savrulması sonucu yola giden parçadan kaçmaya çalıştı. Bu manevra sırasında sürücünün kontrolü kaybetmesiyle araç önce refüje çarptı, ardından karşı şeride uçarak önüne çıkan iki otomobile çarptı. Çarpma sonrası olay yerinde birden fazla aracın hasar aldığı, kazanın güvenlik kamerası kayıtlarında saniye saniye göründüğü bildirildi. Karşı şeritteki araçlardan birinin sürücüsü H.S.E. olarak kaydedildi; bu aracın plakası yabancı plakalı olarak belirtildi.

yaralanma, müdahale ve can kayıpları:

Kazada ilk tespitlere göre araç sürücüleri ile birlikte Mustafa Kaya (45) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Mehmet Emin Şen ile Mustafa Kaya, yapılan tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesi ve soruşturma sürerken, kazanın oluş şekli ve güvenlik kamerası görüntüleri polis ekiplerine delil teşkil ediyor.

Olayın ardından karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı; yetkililer benzer olayları önlemek amacıyla sürücülerin takip mesafesine dikkat etmeleri ve yolda kopabilecek parçalara karşı tedbirli olmalarını tavsiye etti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KONYA&#039;DA SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL KAYARAK YOLDAN ÇIKARKEN, ARACIN KOPAN PARÇASI YOLA DOĞRU...

KONYA'DA SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL KAYARAK YOLDAN ÇIKARKEN, ARACIN KOPAN PARÇASI YOLA DOĞRU FIRLADI. BU SIRADA ARKADAN GELEN BİR OTOMOBİLİN KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE ÇARPIP KARŞI ŞERİDE UÇARAK 2 OTOMOBİLLE ÇARIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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