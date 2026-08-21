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Park halindeki otomobile düşen izolatör satış hazırlığını bozdu

Tepebaşı'nda elektrik direğinden kopan seramik fincan düştü; Y.B.'ye ait 26 PS 768 plakalı park halindeki otomobilin arka camı kırıldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:56

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Park halindeki otomobile düşen izolatör satış hazırlığını bozdu

Park halindeki otomobile düşen izolatör satış hazırlığını bozdu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Yeşilova Sokak'ta meydana gelen olayda, elektrik direğinde bulunan seramik fincan (izolatör) henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden koparak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

olayın seyrine ilişkin ayrıntılar:

Düşmenin etkisiyle aracın arka camı adeta tuzla buz oldu ve kullanılamaz hale geldi. Hasar gören araç, Y.B.'ye ait 26 PS 768 plakalı otomobil olarak kayıtlara geçti. Olay anında çevrede bulunanlar sesi fark ederek bölgeye koştu.

sahibinin tepkisi ve mağduriyet:

Ses üzerine aracının başına gelen otomobil sahibi Y.B., gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Y.B. aracını bu hafta içinde satışa çıkarma konusunda anlaştığını ve hasar nedeniyle mağdur olduğunu belirtti.

Düşme nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı; seramik fincanın kopma gerekçesi ve sorumluluğun belirlenmesi için inceleme başlatılması bekleniyor. Olay, park halindeki araçların da dış etkenlere karşı savunmasız olduğunu gösterdi.

ESKİŞEHİR’İN TEPEBAŞI İLÇESİNDE ELEKTRİK DİREĞİNDE BULUNAN SERAMİK FİNCANIN (İZOLATÖR) DÜŞMESİ...

ESKİŞEHİR’İN TEPEBAŞI İLÇESİNDE ELEKTRİK DİREĞİNDE BULUNAN SERAMİK FİNCANIN (İZOLATÖR) DÜŞMESİ SONUCU PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN ARKA CAMI KIRILDI. SATIŞ AŞAMASINDAKİ ARACINDA HASAR OLUŞAN OTOMOBİL SAHİBİ DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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