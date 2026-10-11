Park halindeki saman yüklü tır aniden harekete geçip Kuruçay'a düştü

Olayın gerçekleştiği nokta:

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Dörtyol mevkiinde sabah saatlerinde park halindeki saman balyası yüklü tır, henüz öğrenilemeyen bir sebeple hareket ederek yol kenarındaki Kuruçay'a uçtu.

Olayın ayrıntıları:

Tır yoldan çıkarak çaya düştü; olay sırasında tırda ve yolda kimsenin bulunmaması sayesinde yaralanan olmadı.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında tırın park halindeyken aniden ileri doğru hareket ettiği görülüyor. Görüntüler, olaya ilişkin anın kayda alındığını ortaya koyuyor ve olayın sabah saatlerinde gerçekleştiğini gösteriyor.

KASTAMONU'NUN TOSYA İLÇESİNDE PARK HALİNDEYKEN HAREKET ETMEYE BAŞLAYAN TIR, ÇAYA UÇTU.