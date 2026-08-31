Park halindeki traktör kısa devreyle kendi kendine çalışıp yangına neden oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki traktör alev aldı

Antalya'nın Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi Köseler Sokak'ta park halinde bulunan bir traktör, elektrik aksamında meydana gelen kısa devre nedeniyle kendi kendine çalışarak hareket etti ve kısa süre sonra motor bölümünden alev aldı. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde sürücüsüz hareket ve yangının yayılması:

Kamera kayıtlarında, sürücüsü olmayan traktörün çalışıp ilerlediği, motor kısmından yükselen alevlerin hızla büyüdüğü görülüyor. Traktörden sıçrayan kıvılcımlar çevrede istiflenmiş saman balyalarına ulaşınca yangın daha geniş bir alana yayıldı. Yangının etkilediği alanda bulunan bazı büyükbaş hayvanların vücutlarında yanıklar oluştu.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Müdahale sonucu traktör kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından teknik inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Görüntüler, kısa devre nedeniyle motor aksamının neden olduğu yangının nasıl hızla büyüyebileceğini ve çevredeki yanıcı malzemelerin riskini gösterirken, yetkililer benzer olaylara karşı elektrik aksamı kontrollerinin önemine işaret etti.

Alev topuna dönen traktörün, sürücüsüz halde hareket ettiği anlar güvenlik kamerasında