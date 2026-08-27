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Parla, Erzurum'un çetin kışına karşı çiftçinin yeni umudu

DATAE'nin 22 yıllık ıslah çalışmasıyla geliştirilen PARLA, Erzurum'da -17°C'ye kadar dayanıp yüksek verim ve hastalık direnci gösterdi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Parla, Erzurum'un çetin kışına karşı çiftçinin yeni umudu

Yerli ekmeklik buğday PARLA sahada kendini kanıtlıyor

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü (DATAE) tarafından geliştirilen ve Aziziye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda deneme sahalarına ekilen yerli ekmeklik buğday çeşidi PARLA, Erzurum'un zorlu kış koşullarında dikkat çeken sonuçlar verdi. 22 yıllık titiz ıslah çalışmasının ürünü olan çeşit, bölge çiftçileri için yeni bir üretim alternatifi sunuyor.

soğuğa, kurağa ve hastalıklara karşı dayanıklılık:

PARLA, laboratuvar ve tarladaki çalışmalarda Palandöken 97 ile yerel bir buğday çeşidinin melezlenmesiyle geliştirildi. Kar örtüsüz şartlarda dahi eylem derecesi -17 santigrat dereceye kadar dayanabilen bu çeşit, beyaz başaklı ve kırmızı taneli yapısıyla tanımlanıyor. Uzun boylu olmasına karşın sağlam sap yapısı sayesinde yatmaya yüksek tolerans gösteren PARLA, bölgede sık görülen pas hastalıklarına karşı da üstün koruma sağlıyor ve kurak dönemlerde performansından ödün vermiyor.

verimlilik ve yaygınlaştırma:

Kontrollü saha denemelerinde PARLA bir başakta ortalama 60 daneye ulaştı. Kuru tarım koşullarında dekarda ortalama 600–700 kilogram ürün veren çeşit, bakım ve ekolojik şartların iyileştirilmesiyle 1.100 kilograma kadar çıkabilen verim potansiyeli gösteriyor. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tamamen yerli imkanlarla tescillenen PARLA'nın sadece Doğu Anadolu için değil, Türkiye genelindeki kışlık ekim alanları için stratejik bir kazanım olduğunu belirtti. Aziziye sahasındaki başarılı üretimin ardından PARLA, yüksek ekmeklik kalitesiyle Konya başta olmak üzere farklı bölgelere yayılmaya başladı; yetkililer yerli tohumun yaygınlaşmasının ithal tohuma bağımlılığı azaltacağını vurguluyor.

DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (DATAE) TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN VE AZİZİYE İLÇE TARIM VE...

DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (DATAE) TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN VE AZİZİYE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDAKİ DENEME SAHALARINDA TOPRAKLA BULUŞTURULAN YERLİ EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİDİ 'PARLA', BÖLGENİN ZORLU İKLİM ŞARTLARINA VE ÇETİN KIŞ SOĞUKLARINA ADETA MEYDAN OKUYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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