Patnos'ta eğitim süreçlerinin güvenliği için kurumlar bir araya geldi

toplantı ve amaç:

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sürdürülmesini sağlamak amacıyla "Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılması" konulu bir toplantı düzenlendi. Toplantı, ilçedeki eğitim kurumlarında alınması gereken tedbirleri kapsamlı şekilde ele almak üzere gerçekleştirildi.

katılımcılar ve yürütücüler:

Toplantıya Patnos Kaymakam Vekili Ahmet Coşkun başkanlık etti. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emin Burak Sürezli, Cumhuriyet Savcısı Hamza Çağlayan ve ilgili kurum amirleri toplantıda hazır bulundu ve konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

ele alınan başlıca konular:

Toplantıda, öğrencilerin güvenliğinin en üst düzeyde sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler detaylandırıldı. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için hangi adımların atılacağı, kurumların sorumlulukları ve olası risk unsurlarına karşı alınacak önlemler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Yetkililer, ayrıca ilçe düzeyinde kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede sürdürülecek çalışmaların planlanması ve uygulama süreçlerinin izlenmesi konuları görüşüldü.

Toplantı sonuçları doğrultusunda, eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi ve ilgili kurumların sorumluluklarının netleştirilmesi yönünde adımlar atılması kararlaştırıldı. Yapılacak uygulamalar ve takip mekanizmaları ile öğrencilerin güvenli ve sağlıklı eğitim-öğretim ortamına erişiminin korunması hedefleniyor.

PATNOS’TA EĞİTİM SÜREÇLERİNİN GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ