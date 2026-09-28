Pencereden giren şüpheli bıçakla cüzdan gaspıyla adliyeye sevk edildi

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleşen gasp olayında, evin mutfak penceresinden giren bir kişi bıçak tehdidiyle cüzdanı alarak kaçtı. Olayın ardından yapılan polis çalışması sonucu şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

olayın gelişimi:

Olay, 6 Eylül tarihinde Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Mağdur İ.D. adlı kişinin evine mutfak penceresinden giren kimliği belirsiz kişi, bıçak göstererek içinde kimlik kartları ve 3 bin 600 lira bulunan cüzdanı gasp etti. Mağdurun şikayeti üzerine ihbar kabul edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

şüphelinin yakalanması ve adliyeye sevk:

Samsun Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki görgü ve delil analizleri ile yaptığı takip sonucu gasp olayını gerçekleştiren Ş.A.O. (37) isimli şahsı yakaladı. Gözaltındaki sorgusu tamamlanan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR KİŞİNİN EVİNE MUTFAK PENCERESİNDEN GİREREK BIÇAK TEHDİDİYLE CÜZDANINI GASP EDEN Ş.A.O.(37), POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.