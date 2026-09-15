Patnos'ta eğitimle toplumu buluşturan yerleşke: Sultan Alparslan kampüsünde çok yönlü yaşam

Patnos Sultan Alparslan Yerleşkesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesindeki Patnos Sultan Alparslan Yerleşkesi, mesleki-teknik programlardan sosyal bilimlere uzanan yapısıyla bölgenin önemli yükseköğretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yerleşke, öğrencilerine hem teorik hem de uygulamalı eğitim olanağı sunarken sosyal ve kültürel yaşamı da güçlendiriyor.

Geniş akademik yelpaze:

Yerleşkede faaliyet gösteren Patnos Meslek Yüksekokulu 3 Ekim 2012 tarihinde kurulmuş olup, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Yüksekokul bünyesinde Bilgisayar Teknolojileri, Eczacılık, Elektronik ve Otomasyon, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, Mimarlık ve Şehir Planlama, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler ile İnşaat alanlarında eğitim verilmektedir. Öğrenciler için sunulan programlar arasında Bilgisayar Programcılığı, Eczane Hizmetleri, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Mimari Restorasyon, Anestezi, Optisyenlik ve İnşaat Teknolojileri bulunmaktadır.

Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ise 1 Şubat 2013 tarihinde kurulmuş ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilk öğrenci kabulünü gerçekleştirmiştir. Bu yüksekokulda Sosyal Hizmet ve Çocuk Gelişimi bölümleri yer alarak bölgenin sosyal hizmet alanındaki insan kaynağı ihtiyacına yanıt vermektedir.

Uygulamalı eğitim ve kampüs yaşamı:

Sultan Alparslan Yerleşkesi, öğrencilerin sahada ve laboratuvarda deneyim kazanmasını sağlayan derslik, laboratuvar, uygulama sınıfları ve kütüphane gibi altyapı imkânlarına sahiptir. Bu fiziki olanaklar, mesleki programların uygulama ağırlıklı yaklaşımını destekliyor.

Kampüs yaşamı sosyal faaliyetlerle zenginleştiriliyor; satranç turnuvaları, sportif etkinlikler, mezuniyet törenleri ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri kampüs takviminde düzenli yer buluyor. Öğrencilerin ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmaları içindeki aktif rolleri, mesleki eğitimin yanında toplumsal duyarlılığı da pekiştiriyor.

Bölgesel katkı ve vizyon:

Sultan Alparslan Yerleşkesi, sadece öğrenci yetiştirmekle kalmayıp Patnos ve çevresinin sosyal ve ekonomik dinamiklerine katkı sunmayı hedefliyor. Yerleşkedeki akademik birimler, bölgenin sektör ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştiriyor ve mezunlarını çalışma hayatına hazırlıyor. Üniversite-şehir-sektör ve toplum iş birliğini güçlendiren bu model, yerel kalkınmaya doğrudan destek sağlıyor.

Yerleşke, eğitim anlayışını Doğu’dan Yükselen Işık ve Zirvede Bilim, Bilimde Zirve ilkeleriyle şekillendirerek bilgili, donanımlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip gençlerin yetişmesine katkı vermeye devam ediyor.

PATNOS SULTAN ALPARSLAN YERLEŞKESİ EĞİTİM, BİLİM VE SOSYAL YAŞAMIN BULUŞMA NOKTASI