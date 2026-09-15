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Kırtasiyelerde güvenlik ve fiyat denetimi: Manisa zabıtasından sıkı uygulama

Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 2026-2027 eğitim yılı öncesi kırtasiyelerde kimyasal ürünler ve etiket fiyatlarını denetleyerek tüketiciyi koruyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kırtasiyelerde güvenlik ve fiyat denetimi: Manisa zabıtasından sıkı uygulama

Kırtasiye denetimleri Manisa’da yoğunlaştı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla kent genelindeki kırtasiyelerde denetimleri yoğunlaştırdı. Denetimlerde hem ürün güvenliği hem de tüketici hakları ön plana alındı.

denetim kapsamı:

Zabıta ekipleri, satışa sunulan yapıştırıcı, boya ve benzeri kimyasal içerikli ürünlerin satış şartlarını inceledi. Bu ürünlerin öğrencilerin doğrudan kullanımına yönelik kurallara uygun olup olmadığı titizlikle değerlendirildi ve işletmelere mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlere Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan da katıldı; özellikle öğrencilerin tek başına yaptığı alışverişlerde kurallara uyulup uyulmadığına dikkat edildi.

fiyat etiketleri ve fiyat uyumu:

Kontroller sırasında raflardaki fiyat etiketleri ile kasa fiyatları karşılaştırıldı. Etiketlerin görünür, okunabilir ve güncel olması şartı temel kriter olarak ele alındı. Kalem, defter, boya ve kitap gibi eğitim döneminde yoğun talep gören ürünlerdeki fiyat farklılıklarının tüketiciyi mağdur etmemesi amaçlandı ve tespit edilen eksiklikler hakkında işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşması ile tüketici haklarının korunması amacıyla kırtasiye denetimlerini eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürecek. Zabıta ekipleri, kent genelindeki işletmelerde gerekli kontrolleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE KIRTASİYELERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ. DENETİMLERDE, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK OLARAK KİMYASAL İÇERİKLİ ÜRÜNLERİN SATIŞ KOŞULLARI İNCELENİRKEN, ÜRÜNLERİN ETİKET VE KASA FİYATLARI DA KARŞILAŞTIRILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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