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Payallar'da ulaşım konforu için 3,5 km sıcak asfalt çalışması

Alanya Belediyesi, Payallar'da 3,5 km sıcak asfalt çalışması yürütüyor; Sipahioğlu ve Fatih caddelerinde okul güzergahları öncelikli olarak yenileniyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Payallar'da ulaşım konforu için 3,5 km sıcak asfalt çalışması

Alanya Belediyesi Payallar Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarına hız verdi

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Payallar Mahallesi'nde ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla sıcak asfalt uygulamalarına başladı. Yapılan program çerçevesinde mahallenin yoğun kullanılan bağlantı yolları ile okul güzergahları öncelikli olarak ele alınıyor.

çalışmanın kapsamı:

Belediyenin planına göre toplam 3,5 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplanacak. Mahallenin üst kesimleri ve eğitim kurumlarına erişimi sağlayan güzergâhlarda yürütülen çalışmalarda, Sipahioğlu Caddesi'nde bin 900 metrelik sıcak asfalt uygulaması devam ediyor. Ayrıca, okulların bulunduğu güzergâhlardan Fatih Caddesi'ndeki sıcak asfalt çalışması tamamlandı ve bu alandaki ulaşım konforu artırıldı.

hedefler ve sonraki etaplar:

Çalışma programında yer alan 14108 Sokak'ta da sıcak asfalt uygulaması yapılacağı belirtilirken, Sipahioğlu Caddesindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Telat Efendi Caddesi'nin asfaltlanmasının planlandığı açıklandı. Belediye, merkezden kırsala tüm mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik yol yenileme çalışmalarının belirlenen program dahilinde sürdürüldüğünü vurguladı.

Yetkililer, yenilenen yollar sayesinde özellikle öğrenciler ve ailelerinin kullandığı güzergâhlarda ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale geleceğini belirtiyor. Çalışmalar tamamlandığında mahallenin ana arterlerinde ve bağlantı yollarında ulaşım akışının iyileştirilmesi hedefleniyor.

ALANYA BELEDİYESİ, PAYALLAR MAHALLESİ’NDE ULAŞIM AĞINI YENİLEMEK İÇİN SICAK ASFALT ÇALIŞMALARINA...

ALANYA BELEDİYESİ, PAYALLAR MAHALLESİ’NDE ULAŞIM AĞINI YENİLEMEK İÇİN SICAK ASFALT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. OKUL GÜZERGAHLARI VE MAHALLENİN ÜST KESİMLERİNE ULAŞIM SAĞLAYAN CADDELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA 3,5 KİLOMETRELİK YOL ASFALTLANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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