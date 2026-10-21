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Kumköy sahili temizliği turizm ve çevre bilincini yeniden gündeme taşıdı

Aksu Belediyesi koordinasyonunda Kumköy sahilinde düzenlenen temizlik etkinliğinde belediye ve turizm sektörü çalışanları sahili temizleyip çevre bilincini vurguladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Kumköy sahili temizliği turizm ve çevre bilincini yeniden gündeme taşıdı

Kumköy sahilinde kapsamlı temizlik çalışması

Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Kumköy Sahili’nde düzenlenen temizlik etkinliğinde sahilde biriken atıklar toplanarak doğal yaşamın korunmasına ve çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlandı. Çalışmaya belediye personelinin yanı sıra turizm firmalarının yetkilileri, otel yöneticileri ve çalışanları katıldı.

çalışmanın amacı ve kapsamı:

Etkinlikte sahil boyunca tek kullanımlık plastikler, ambalaj atıkları ve diğer çöpler toplandı. Çalışma, sahillerin korunmasının ve temiz tutulmasının sürdürülebilir turizme etkisini vurgulamanın yanı sıra, toplumda çevre duyarlılığını güçlendirmeyi hedefliyor. Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen faaliyet, hem rutin temizlik çalışmalarına destek sundu hem de paydaşların sahil yönetimi konusundaki sorumluluğunu pekiştirdi.

veli çetin'in çağrısı:

Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Veli Çetin, sahillerin temiz tutulmasının ve doğal güzelliklerin korunmasının gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak açısından önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Kumköy Sahili’nde belirli aralıklarla temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Daha önce de çevre bilincini artırmak amacıyla sahilimizi temizlemiştik. Bu tür çalışmalarla çevre duyarlılığını artırmayı ve doğal güzelliklerimizi korumayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, sahillerimizi ve çevremizi temiz tutarak doğamıza sahip çıkmalarıdır. Çöplerimizi sahil girişlerindeki konteynerlere bırakalım. Konteyner bulunmayan alanlarda ise atıklarımızı yanımızda götürerek uygun şekilde bertaraf edelim. Daha temiz bir çevre için hep birlikte sorumluluk alalım. Etkinliğe katılarak çalışmamıza katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Etkinliğe katılan yetkililer, benzer çalışmaların düzenli aralıklarla tekrarlanmasının önemine dikkat çekti ve vatandaşlara sahil kullanımı ile atık yönetimi konusunda özen gösterme çağrısını yineledi.

KUMKÖY SAHİLİ’NDE TEMİZLİK ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. AKSU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ...

KUMKÖY SAHİLİ’NDE TEMİZLİK ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. AKSU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, SAHİLDEKİ ATIKLAR TOPLANARAK DOĞAL YAŞAMIN KORUNMASINA VE ÇEVRE BİLİNCİNİN ARTIRILMASINA KATKI SAĞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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