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Payas sahilinde kurtarılan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Payas sahilinde denize giren 35 yaşındaki Salih Yıldız, çevredekilerin kurtarmasına karşın Payas Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:41

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Payas sahilinde kurtarılan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Payas sahilinde kurtarılan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Payas sahili Polis Kampı civarında denize giren 35 yaşındaki Salih Yıldız boğulma tehlikesi geçirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Yıldız için sağlık ekiplerine haber verildi.

ilk müdahale ve nakil:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldız, ambulansla Payas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Yıldız kurtarılamadı.

kimliği ve çalışma durumu:

Hayatını kaybeden kişinin Şanlıurfalı olduğu ve çalışmak için Hatay'a geldiği öğrenildi. Olayla ilgili verilen bilgiler bu çerçevededir.

SALİH YILDIZ HAYATINI KAYBETTİ.

SALİH YILDIZ HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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