Silik yaya çizgileri ve hız tehlikesi: Vali Ali Fuat Güven Caddesi'nde önlem talebi

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'ndeki Vali Ali Fuat Güven Caddesi, yıpranan yaya geçitleri ve sürücülerin yaya geçiş üstünlüğüne yeterince dikkat etmemesi yüzünden tehlike yaratıyor. Cadde üzerindeki çizgiler zamanla silikleşti, bu da sürücülerin ve yayaların algısını zayıflatıyor; son aylarda burada çok sayıda yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Bu yıl meydana gelen kazalardan birinde yaşlı bir adam hayatını kaybetti, mahalle sakinleri konunun acilen çözülmesini talep ediyor.

mahalle sakinlerinin gözlemleri:

Uzun yıllardır cadde üzerinde esnaflık yapan Selda Bal, "Araçlar yaya geçidinde duramıyorlar. Sürücüler hızlı geldikleri için fren mesafesini ayarlayamıyorlar. Birçok sürücü yaya geçidinde durmaları gerektiğini bilmiyor. Ayrıca, yayalar da 'yol benim' diye çevreyi kontrol etmeden kendilerini yola atıyorlar. Özellikle cami cemaatinden olan yaşlı amcalar böyle yapıyorlar. Cadde üzerinde kamera olması gerektiğini düşünüyoruz. Çevredeki binalarda kameralar var ama bunların birçoğu caddeyi görmüyor. Biz defalarca dilekçe verdik, ama burası ambulans bağlantı yolu olduğu için tümsek yapılamıyor. En azından yanan sönen kırmızı ışık olsa biraz sürücülerin dikkatini çekebilir"

Apartmanda oturan Özlem Çelen ise, "Aslında sürücüler yayalara yol vermek istiyorlar ama herhalde yavaşlayamıyorlar. Bu caddede biraz hız yapıyorlar. Sürücülerin yayalara yol vermeye çalıştığı esnada da kazalar oluyor. Mesela, yayaya yol veren bir araca arkadan gelen ve fren yapamayan başka bir araç çarpabiliyor. Dolayısıyla, ben yaya iken bazen araçları gönderiyorum, ondan sonra kendim geçiyorum."

yetkililere iletilen talepler:

Mahalle sakinleri, öncelikle yaya geçitlerinin yeniden çizilmesini, cadde üzerinde görünürlüğü artıracak kameraların yerleştirilmesini ve sürücülerin dikkatini çekecek yanan sönen kırmızı ışık gibi uyarı sistemlerinin kurulmasını istiyor. Sürücüler ve yayalar arasındaki etkileşimde hızın belirleyici olduğunu vurgulayan vatandaşlar, trafik düzenlemesinin acilen ele alınması gerektiğini söylüyorlar. Ayrıca, daha önce verdikleri dilekçelere rağmen somut bir adım atılmadığını belirtiyorlar.

Mahalleliler özellikle Beyazıt Camii'nin önündeki noktada kazaların yoğunlaştığını belirtiyor; bu bölgeden geçen sürücülerin yaşlı vatandaşlara karşı daha dikkatli olması gerektiği sıkça tekrar ediliyor.

Yetkililerin, ambulans bağlantı yolu olduğu için tümsek yapılamadığı bilgisini göz önünde bulundurarak alternatif çözüm yollarını değerlendirmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR'DE YAYA GEÇİTLERİNDE SÜREKLİ TRAFİK KAZALARININ MEYDANA GELDİĞİ VALİ ALİ FUAT GÜVEN CADDESİ İLE İLGİLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINMASI TALEP EDİLİYOR.