Pazaryeri'nde bazı belediye hizmet tarifelerine yüzde 32 artış, su ve kesim ücretleri sabit

Pazaryeri belediye meclisi ekim toplantısında hizmet tarifelerini yeniledi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı meclis toplantısında, belediyeye ait hizmet tarifeleri ele alındı. Toplantıda su tarifeleri ile hayvan kesim ücretlerinin sabit tutulmasına karar verilirken, diğer faaliyet tarifelerinde artış yapılması kararı çıktı.

tarife değişikliği ve kapsamı:

Meclis gündeminde yer alan değerlendirme sonucunda, belediyenin sunduğu pek çok hizmetin tarifeleri yeniden belirlendi. Karar uyarınca su tarifeleri ve hayvan kesim ücretleri mevcut seviyesinde bırakılırken, belediyenin diğer tüm faaliyet tariflerinde yüzde 32 oranında artış uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi. Artışın hangi hizmet kalemlerini kapsadığı, ilgili tarifelerin uygulanma takvimi ve vatandaş bilgilendirmesine ilişkin süreçler belediye birimlerince takip edilecek.

gündemdeki diğer maddeler:

Mecliste ayrıca 2027, 2028 ve 2029 yıllarına ait bütçeler, mevcut mimar norm kadrosunun düzenlenmesi ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından sağlanacak mali ve teknik destek konuları da görüşüldü. Tüm gündem maddeleri meclis üyelerinin ortak kararına sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Zekiye Tekin, "Belediyemizin bütçe planlamasını ve hizmet tarifelerimizi meclisimizde değerlendirdik. Su tarifeleri ile hayvan kesim ücretlerini sabit tutarken, diğer faaliyet tarifelerinde yüzde 32 artış yapılmasını kararlaştırdık. Alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kararın uygulanmasına ilişkin teknik ve idari hazırlıklar önümüzdeki günlerde tamamlanacak; vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve yürürlük tarihine ilişkin açıklamalar belediye kanalları aracılığıyla duyurulacak.

BİLECİK’TE BELEDİYE TARİFELERİNE YÜZDE 32 ZAM KARARI