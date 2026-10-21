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Pazaryeri'nde ceviz toplarken düşen kişi yaşamını yitirdi

Pazaryeri ilçesi Fıranlar köyünde ceviz toplarken yüksekten düşen 54 yaşındaki Turgut Çaker yaşamını yitirdi; cenaze Bozüyük Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pazaryeri'nde ceviz toplarken düşen kişi yaşamını yitirdi

Olayın detayları:

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyü'nde meydana gelen olayda, ceviz topladığı sırada yüksekten düşen Turgut Çaker (54) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çaker'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Müdahale ve tespitler:

Olay yerine intikal eden sağlık ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde Çaker'in yaşamını yitirdiği bildirildi; düşmenin oluş şekline ilişkin yetkililerce henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Soruşturma ve işlemler:

Hayatını kaybeden Turgut Çaker'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari incelemelerin sürdüğü, yetkililerin soruşturmayı yürüttüğü açıklandı.

BİLECİK’TE CEVİZ TOPLARKEN HAYATINI KAYBETTİ

BİLECİK’TE CEVİZ TOPLARKEN HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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