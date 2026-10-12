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Pazaryeri'nde çilek üretimine yeni ivme: 41 bin 750 Albion fide üreticilere dağıtıldı

Pazaryeri Kaymakamlığı ile İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle 41 bin 750 Albion çilek fidesi yüzde 50 hibe ile üreticilere verildi; üretim alanı 115 dekara çıktı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pazaryeri'nde çilek üretimine yeni ivme: 41 bin 750 Albion fide üreticilere dağıtıldı

dağıtım programı:

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen fide dağıtım programına Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin katıldı. Programda İlçe Tarım Müdürü Serdar Sert proje kapsamında yürütülen çalışmaları üreticilerle paylaştı ve dağıtım sürecine ilişkin bilgiler aktarıldı.

projenin kapsamı ve dağıtım detayları:

Çalışmalar, "2026 Yılı Çilek Üretimini Geliştirme Projesi" çerçevesinde yürütülüyor; 2025 yılında başlatılan girişimler devam ediyor. Proje kapsamında Bozcaarmut, Arapdede ve Dereköy köyleri ile ilçe merkezindeki üreticilere Albion (yediveren) cinsi toplam 41 bin 750 çilek fidesi yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtıldı. Bu desteklerle ilçedeki çilek üretim alanı yaklaşık 115 dekara ulaştı.

yerel beklenti ve kaymakamın değerlendirmesi:

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, yapılan desteğin tarımsal üretimi güçlendirmeye yönelik olduğunu vurguladı ve üreticilere iyi dileklerini iletti. Kara, "İlçemizde tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerimizin desteklenmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüzde 50 hibe desteğiyle dağıttığımız çilek fidelerinin üreticilerimize katkı sağlamasını, ilçemizde çilek üretiminin daha da gelişmesini temenni ediyorum. Tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Program, yerel üretimin çeşitlendirilmesi ve gelir artırıcı uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda atılan somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Dağıtımın takip edilmesi ve fidelerin bakımına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürülmesi planlanıyor.

BİLECİK&#039;TE ÜRETİCİLERE 41 BİN 750 ÇİLEK FİDESİ DESTEĞİ

BİLECİK'TE ÜRETİCİLERE 41 BİN 750 ÇİLEK FİDESİ DESTEĞİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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