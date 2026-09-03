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Pazaryeri'nde otluk yangını rüzgarla ormana ulaştı, müdahale sürüyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Beşikli Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, Yenice Kumcadüz Mevkiinde rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı; havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:39

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pazaryeri'nde otluk yangını rüzgarla ormana ulaştı, müdahale sürüyor

Pazaryeri'nde otluk yangını ormana sıçradı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Beşikli Mahallesi yakınlarındaki Yenice Kumcadüz Mevkiinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Olayda yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor, söndürme çalışmaları ise sürüyor.

olay yeri ve müdahale:

Yangının başladığı bölge Yenice Kumcadüz Mevkii olarak belirtilirken, alevlerin ormana sıçramasının ardından ekipler bölgeye yönlendirildi. Sahada yürütülen çalışmalarında havadan ve karadan müdahale ediliyor ve ekiplerin söndürme çabaları devam ediyor.

rüzgarın etkisi ve yangının seyri:

Rüzgarın etkisiyle alevlerin yayıldığı bildirildi; bu durum yangının sınırlandırılmasını zorlaştırıyor. Yetkililerden gelen ilk bilgiler, yangının başlangıç nedeninin tespit edilemediğini ve müdahale faaliyetlerinin sürdüğünü gösteriyor.

OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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