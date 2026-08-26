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Pazaryeri'nde panayır coşkusu başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen 4. panayır, ilk günden yoğun ilgi gördü; stantlar alışverişi ve ilçe ekonomisini canlandırıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pazaryeri'nde panayır coşkusu başladı

Pazaryeri'nde panayır coşkusu başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen dördüncü Geleneksel Pazaryeri Panayırı, açıldığı ilk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Etkinlik, ilçede hareketliliği artırırken çevre il ve ilçelerden de ziyaretçileri ağırlıyor.

stantlar ve ürün çeşitliliği:

Panayır alanında kurulan stantlarda gıdadan giyime, ev eşyalarından tarım makinelerine ve yöresel ürünlere kadar farklı kategoriler sergileniyor. Esnaf, ürünlerini tanıtarak alışveriş yapanlarla doğrudan temas kuruyor; bu durum gün içinde yoğunluk oluşturuyor.

ekonomik ve sosyal etkiler:

Yerel yetkililer, panayırın hem esnaf hem de ilçe ekonomisi açısından canlılık sağladığını belirtiyor. Ziyaretçi akışı, bölge ticaretine kısa vadede hareketlilik kazandırırken, etkinliğin sosyal dayanışma ve birlik duygusunu güçlendirmesi de önem taşıyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise konuyla ilgili, "Geleneksel Pazaryeri Panayırı’mızın 4’üncüsünü hemşerilerimizin yoğun ilgisiyle gerçekleştirmeye başladık. Tüm vatandaşlarımızı panayırımıza ve 27 Ağustos’ta düzenleyeceğimiz Alişan konserine davet ediyoruz. Pazaryeri’mizde birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir panayır dönemi yaşamak istiyoruz" dedi.

Organizatörler ve esnaf, etkinliğin ilçe ekonomisine katkı sağlamasını bekliyor.

PAZARYERİ PANAYIRINA İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ

PAZARYERİ PANAYIRINA İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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