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Adalar’da gondolda köprü altında sürpriz teklif ve 'evet' anı

Porsuk Çayı’nda gondol turunda Umut Usşen, köprüde açılan pankart ve meşalelerle hazırlanan sürpriz evlilik teklifiyle İlayda Türk’ten 'evet' aldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adalar’da gondolda köprü altında sürpriz teklif ve 'evet' anı

Adalar'da sürpriz an

Eskişehir'in simgesi haline gelen Adalar bölgesindeki Porsuk Çayı üzerinde, gondol turu sırasında duygusal anlar yaşandı. Genç çift Umut Usşen ile İlayda Türk'ün gezisi, beklenmedik bir evlilik teklifine dönüştü.

Teklifin sahne düzeni:

Gondol, Adalar bölgesindeki köprünün altına geldiğinde üst köprüde bekleyen arkadaş grubu açtıkları 'Benimle Evlenir Misin?' yazılı dev pankartla çifte sürpriz yaptı. Pankartın açılmasıyla birlikte meşaleler yakıldı ve çevredeki vatandaşların tezahüratları ile alkışları atmosferi daha da hareketlendirdi.

Çiftin tepkisi ve görüntüler:

Umut Usşen, gondol üzerinde ayağa çıkarak yanında getirdiği yüzükle İlayda Türk'e evlenme teklifinde bulundu. Sürpriz teklif karşısında duygulanan İlayda'nın yanıtı 'Evet' oldu. Çiftin gondol üzerindeki o anları kameralara yansırken, köprüde ve kıyıda toplanan izleyiciler alkışlarla çifte destek verdi.

Olay, sakin ve kutlama havasında son buldu; çevredeki vatandaşların coşkusu ile çiftin mutluluğu paylaşıldı ve anlar görüntülere yansıdı.

ESKİŞEHİR’İN SİMGESİ HALİNE GELEN ADALAR BÖLGESİNDEKİ PORSUK ÇAYINDA ROMANTİK ANLAR YAŞANDI. UMUT...

ESKİŞEHİR’İN SİMGESİ HALİNE GELEN ADALAR BÖLGESİNDEKİ PORSUK ÇAYINDA ROMANTİK ANLAR YAŞANDI. UMUT USŞEN İSİMLİ GENÇ, KIZ ARKADAŞI İLAYDA KÜRT’E GONDOL TURU SIRASINDA SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNDU. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, UMUT VE İLAYDA ÇİFTİ PORSUK ÇAYI ÜZERİNDE GONDOL TURUNA ÇIKTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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