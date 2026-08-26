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İkiz kardeşlerin hafızası öne çıktı: EGO kodlarından yaklaşık 2 bin numaraya kadar

Ankara'da doğuştan otizmli ikizler Berkay ve Burak Güler'in hafızası öne çıkıyor: Berkay tüm EGO otobüs kodlarını, Burak yaklaşık 2 bin numarayı ezberledi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İkiz kardeşlerin hafızası öne çıktı: EGO kodlarından yaklaşık 2 bin numaraya kadar

İkiz kardeşlerin hafızası çevresini şaşırtıyor

Ankara'da yaşayan doğuştan otizmli ve zihinsel engelli ikizler Berkay ve Burak Güler, çevresindekileri etkileyen sıra dışı hafızalarıyla konuşuluyor. Aile ve komşuların anlatımlarına göre, Berkay EGO otobüslerinin kodlarını eksiksiz biliyor; Burak ise bozulup yenilenen telefonuna yaklaşık 2 bin kayıtlı numarayı hiçbir yazılı not olmadan hafızasından geri yükledi.

hafızanın kapsamı:

Ailenin aktardığına göre ikizler lise eğitimlerini tamamladı ancak iş bulmakta zorluk yaşadılar. Anne Özlem Güler durumu şu sözlerle özetliyor: "Çocuklarıma gereken bakımı ve eğitimi verdim. Liseyi bitirdiler, memurluk sınavı gibi yerlere başvurularımızı yaptık fakat bir iş bulamadık. Çocuklarımın hafızaları çok kuvvetli."

Komşu Orhan Demir ise Berkay'ın yeteneğini test etmek üzere videoya aldığını belirtiyor: "İncirli'den başladım ve gerçekten bildiğini anladım. Sonrasında Gölbaşı, Etlik, Esertepe, Akyurt dedim hepsini bildi. Sürekli otobüslerde dolaşıyormuş ve Ankara'daki bütün otobüs kodlarını ezbere biliyor."

değerlendirme çağrısı:

İkizlerin çevresi, bu hafızanın değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Demir, "Berkay bir şeyi kafaya taktığı zaman ezberliyor. Bu özelliğinin değerlendirilmesi için birileri yardımcı olabilirse ne mutlu bize. Biz elimizden geldiğince zaten yanında olmaya çalışıyoruz ama bu zekasının boşa gitmesi de bizi üzer," diyerek destek çağrısında bulundu.

Bir diğer komşu İsa Atcı da Burak ve Berkay'ın sosyal yönlerini ön plana çıkarıyor: "İkisinin de hafızaları çok kuvvetli. Burak telefona düşkün, telefonla oynamayı çok seviyor. Burak, telefonda kayıtlı olan bütün numaraları hiçbir yere not etmeden hafızasından yeni aldığı telefona kaydetti. Berkay insanları çok seviyor, tokalaşmayı çok istiyor, çok cana yakındır."

Aile ve çevresi, ikizlerin yeteneklerinin yerinde değerlendirilebilmesi için kurumlar, sivil inisiyatifler veya eğitim programlarının devreye girmesinin önemine dikkat çekiyor. Bu çağrı, hem ikizlerin sosyal entegrasyonunu hem de sahip oldukları potansiyelin doğru alanlarda kullanılmasını amaçlıyor.

ANKARA’DA YAŞAYAN DOĞUŞTAN OTİZMLİ VE ZİHİNSEL ENGELLİ OLAN BERKAY GÜLER, EGO OTOBÜSLERİNİN...

ANKARA’DA YAŞAYAN DOĞUŞTAN OTİZMLİ VE ZİHİNSEL ENGELLİ OLAN BERKAY GÜLER, EGO OTOBÜSLERİNİN KODLARINI EZBERLEYEREK GÜÇLÜ HAFIZASIYLA ÇEVRESİNDEKİLERİ ŞAŞIRTIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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