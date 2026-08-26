Dolar 48,1138 +0,07%
Euro 56,2126 +0,06%
Bist 14.647,88 +1,21%
Altın Gram 7.240,08 -0,30%
EUR/USD 1,1681 +0,05%
Brent Petrol 85,37 -2,18%
--°

Tek kimyagerin gözü Elazığ havuzlarında: ulusal standartlarda hijyen ve güvenlik

Türkiye’deki tek bakanlık kimyageri Derya Çambay, Elazığ’daki olimpik ve portatif havuzlarda günlük pH, klor ve sıcaklık ölçümleri yapıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tek kimyagerin gözü Elazığ havuzlarında: ulusal standartlarda hijyen ve güvenlik

Elazığ havuzlarında günlük ölçüm ve denetim

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin tek kimyageri olan Derya Çambay, 2014 yılının mart ayından bu yana Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tesislerde görev yapıyor. Sabahları tesislere gelerek havuz sularının pH, klor ve sıcaklık ölçümlerini alıyor ve elde ettiği veriler doğrultusunda atılması gereken kimyasal miktarlarını belirliyor.

İl genelinde hizmet veren Olimpik Yüzme Havuzu, Doğukent 15 Temmuz Portatif Yüzme Havuzu, Karakoçan Portatif Yüzme Havuzu ve Alacakaya Portatif Yüzme Havuzunda hijyen ve sağlık standartları aralıksız denetleniyor.

Günlük uygulama ve değerler:

Çambay, yaptığı ölçümler sonrası havuz operatörlerini yönlendiriyor; uygulama kısmını operatör ekibi gerçekleştiriyor. Hedef olarak havuzlarda klor seviyesinin 1 ile 1,5 ppm, pH değerinin 6,5 ile 7,8 ppm ve su sıcaklığının 25 ile 28 derece arasında tutulması sağlanıyor. Bu değerler doğrultusunda atılması gereken kimyasal miktarları operatörlere bildiriliyor.

Mevsimsel ayarlamalar ve bakanlık rolü:

Mevsim şartlarına ve müsabaka takvimine göre sıcaklık ayarlamaları yapılıyor. Yazın aşırı sıcaklarda su sıcaklığı bir iki derece düşürülebiliyor, kışın ise bir iki derece yükseltiliyor. Müsabakalarda su sıcaklığı düşürülüyor; bunun gerekçesi olarak sıcak suyun sporcuların performansını olumsuz etkilemesi ve kimyasalın daha hızlı uçmasına bağlı tüketimin artması gösteriliyor.

Çambay, bakanlık bünyesinde şu ana kadar başka kadın kimyager bulunmadığını belirtiyor; diğer illerde ise kadın ve erkek operatörler bu ölçüm ve ayarlama işlerini yürütüyor. Çambay'ın günlük laboratuvar ölçümleri, vatandaşların ve sporcuların ulusal standartlara uygun, hijyenik ve güvenli bir ortamda yüzmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye&#039;de tek olan kimyager Derya Çambay Elazığ havuzlarını ulusal standartlarda tutuyor

Türkiye'de tek olan kimyager Derya Çambay Elazığ havuzlarını ulusal standartlarda tutuyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum’da zafer coşkusunda şehitler için dualar yükseldi
images

Esenköy'de kayıkçı ile martıların insanı gülümseten paylaşımı
images

Adıyaman'da duyarlı müdahale: yavru ve yaralı yaban hayvanları koruma altına alı...
images

Adıyaman'da yaban hayatı için av denetimleri yoğunlaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ebeveyn kontrolü parmaklarınızın ucunda: BiP destekli Huawei Watch Kids X1 Turkcell'de

Seslerin izinde tek kişilik anlatı: Salih Bademci'nin Sesler oyunu

Kartal’da ritm ve renklerin beş günlüğüne buluşması

Kavşakta zincirleme çarpışma: Aydın Efeler'de üç araçta maddi hasar

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti