Tek kimyagerin gözü Elazığ havuzlarında: ulusal standartlarda hijyen ve güvenlik

Elazığ havuzlarında günlük ölçüm ve denetim

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin tek kimyageri olan Derya Çambay, 2014 yılının mart ayından bu yana Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tesislerde görev yapıyor. Sabahları tesislere gelerek havuz sularının pH, klor ve sıcaklık ölçümlerini alıyor ve elde ettiği veriler doğrultusunda atılması gereken kimyasal miktarlarını belirliyor.

İl genelinde hizmet veren Olimpik Yüzme Havuzu, Doğukent 15 Temmuz Portatif Yüzme Havuzu, Karakoçan Portatif Yüzme Havuzu ve Alacakaya Portatif Yüzme Havuzunda hijyen ve sağlık standartları aralıksız denetleniyor.

Günlük uygulama ve değerler:

Çambay, yaptığı ölçümler sonrası havuz operatörlerini yönlendiriyor; uygulama kısmını operatör ekibi gerçekleştiriyor. Hedef olarak havuzlarda klor seviyesinin 1 ile 1,5 ppm, pH değerinin 6,5 ile 7,8 ppm ve su sıcaklığının 25 ile 28 derece arasında tutulması sağlanıyor. Bu değerler doğrultusunda atılması gereken kimyasal miktarları operatörlere bildiriliyor.

Mevsimsel ayarlamalar ve bakanlık rolü:

Mevsim şartlarına ve müsabaka takvimine göre sıcaklık ayarlamaları yapılıyor. Yazın aşırı sıcaklarda su sıcaklığı bir iki derece düşürülebiliyor, kışın ise bir iki derece yükseltiliyor. Müsabakalarda su sıcaklığı düşürülüyor; bunun gerekçesi olarak sıcak suyun sporcuların performansını olumsuz etkilemesi ve kimyasalın daha hızlı uçmasına bağlı tüketimin artması gösteriliyor.

Çambay, bakanlık bünyesinde şu ana kadar başka kadın kimyager bulunmadığını belirtiyor; diğer illerde ise kadın ve erkek operatörler bu ölçüm ve ayarlama işlerini yürütüyor. Çambay'ın günlük laboratuvar ölçümleri, vatandaşların ve sporcuların ulusal standartlara uygun, hijyenik ve güvenli bir ortamda yüzmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye'de tek olan kimyager Derya Çambay Elazığ havuzlarını ulusal standartlarda tutuyor