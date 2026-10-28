Pencerede kurutulan kıyafetleri pazardan seçer gibi alan kadın kamerada

Görüntülerdeki anlar:

Bursa'nın Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri, pencerede kurutulmaya bırakılan kıyafetlerin bir kadın tarafından incelenip alınmasını gösteriyor. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, asılı kıyafetlere yaklaşarak tek tek baktı ve beğendiği kıyafeti aldıktan sonra arkasına bile bakmadan uzaklaştı.

Davranış biçimi ve kayıtların önemi:

Kadının seçici hareketleri "pazardan mal seçer gibi" tanımlamasıyla ifade edilebilecek bir görüntü oluşturdu; olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlar, benzer olayların tespitinde ve soruşturmada delil teşkil etme potansiyeli taşıyor.

Vatandaşlara hatırlatma:

Evlerin önünde kurutulan kıyafetlerin görünür olması hırsızlık riskini artırabilir; değerli veya yeni giysilerin iç mekânda kurutulması veya görünürlüğünün azaltılması pratik bir önlem olabilir.

BURSA'DA BİR KADIN, EVİN PENCERESİNDE KURUTMAK ÜZERE ASILI OLAN KIYAFETLERİ GÖRÜNCE ADETA PAZARDAN MAL SEÇER GİBİ TEK TEK BAKTI. BEĞENDİĞİ KIYAFETİ ALAN HIRSIZ, ARKASINA BİLE BAKMADAN UZAKLAŞTI. İLGİNÇ ANLAR, SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.