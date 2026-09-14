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Perşembe'nin su hattı yenilendi, kesintisiz ve sağlıklı su hedefleniyor

OSKİ ekipleri 2 bin 100 metrelik ana isale hattını 200 mm'den 315 mm'ye yükselterek Perşembe'ye daha fazla ve kesintisiz içme suyu sağladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Perşembe'nin su hattı yenilendi, kesintisiz ve sağlıklı su hedefleniyor

Perşembe'nin ana isale hattı yenilendi

Ordu'nun Perşembe ilçesinin içme suyunu besleyen hat, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri tarafından yenilenerek hizmete alındı. Proje kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış olan altyapı tamamen değiştirildi ve ilçeye daha güvenilir su ulaştırılması amaçlandı.

yapılan değişiklikler:

Çalışmada öncelikle mevcut 2 bin 100 metrelik ana isale hattı ele alındı. Mevcut 200 milimetrelik borular sökülerek yerlerine 315 milimetrelik borular döşendi. Daha geniş çaplı borularla hat kapasitesinin artırılması hedeflenirken, eski altyapıya bağlı arızaların azaltılması da projenin temel amaçları arasında yer aldı.

beklenen etkiler ve yerel memnuniyet:

Kısa sürede tamamlanan çalışma ile yenilenen hat hizmete alındı. Bu müdahalenin, ilçeye ulaşan su miktarını artırması ve arıza kaynaklı kesintileri en aza indirmesi bekleniyor. İlçe sakinleri yapılan çalışmadan memnuniyetini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. OSKİ yetkilileri, altyapı yatırımlarının sürdürülebilir su temini açısından öncelikli olduğunu vurguladı.

Perşembe örneği, yerel altyapının yenilenmesinin günlük su güvenliği ve hizmet kalitesi üzerindeki doğrudan etkisini gösteriyor; daha geniş boru çapı ve yenilenen hatla birlikte uzun vadeli bakım yükünün de azalması hedefleniyor.

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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