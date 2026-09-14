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Bodrum limanına iki kruvaziyer yanaştı, 836 yolcu kente hareket getirdi

Bodrum limanına yanaşan Bahama bayraklı Emerald Azzurra ile Palau bayraklı Astoria Grande, toplam 836 yolcuyla kent merkezinde hareketlilik yarattı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bodrum limanına iki kruvaziyer yanaştı, 836 yolcu kente hareket getirdi

Bodrum limanına iki kruvaziyer yanaştı

Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum, bugün iki kruvaziyer gemisiyle 836 yolcu ağırladı. Gemiler, sabah saatlerinde Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştı ve gelen ziyaretçiler kısa süreli kent trafiği ve hareketliliği oluşturdu.

Gemilerin rotası ve yolcu profilleri:

Bahama bayraklı, 110 metre boyundaki Emerald Azzurra Yunanistan'ın Mikonos Limanı'ndan geldi. Gemi, ağırlıklı olarak Amerikan vatandaşlarından oluşan 95 yolcu ve 76 personel taşıyor; akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek.

Diğer gemi, Palau bayraklı ve 193 metre uzunluğundaki Astoria Grande, Pire Limanı'ndan demirleyerek Bodrum'a ulaştı. Gemide ağırlıklı olarak Rus yolcular bulunuyor; sayılar 741 yolcu ve 397 mürettebat olarak kaydedildi. Bu kruvaziyer de akşamüstü Antalya Limanı'na doğru yola çıkacak.

Turistlerin kent içindeki hareketliliği:

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemilerden inen turistler, Bodrum merkezindeki çarşıları dolaşıp kentin tarihi ve turistik alanlarını keşfediyor. Ziyaretçiler, kısa süreli konaklamalarda yöresel alışveriş ve mekanları tercih ederek ilçede gün boyu ekonomik ve sosyal hareketlilik sağladı.

MUĞLA&#039;NIN TURİZM MERKEZLERİNDEN BODRUM, BUGÜN İKİ KRUVAZİYER GEMİSİYLE 836 YOLCUYU...

MUĞLA'NIN TURİZM MERKEZLERİNDEN BODRUM, BUGÜN İKİ KRUVAZİYER GEMİSİYLE 836 YOLCUYU AĞIRLIYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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