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Pervari'de kadın kooperatifinin organik balında kalite denetimi

Pervari Organik Ürünler Kadın Kooperatifi'nin izole üretim alanında yapılan denetimde kaliteli, güvenilir ve doğal bal üretimi taahhüdü yinelendi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Pervari'de kadın kooperatifinin organik balında kalite denetimi

Pervari'de denetim yapıldı:

Pervari Organik Ürünler Kadın Kooperatifi tarafından işletilen izole bal üretim alanında kapsamlı bir kontrol gerçekleştirildi. Denetim, üretim sürecinin hijyen, ambalajlama ve doğallık kriterlerine uygunluğunu değerlendirmeye yönelik yapıldı.

kooperatif ve kaymakamın rolü:

Denetim kapsamında kooperatif üyeleri, Pervari Kaymakamı Ali Bozkaya'yı ağırladı. Yetkililer, Kaymakam Bozkaya'nın denetim ve sağladığı desteğe teşekkür ederek sürecin şeffaf ve güvenilir biçimde yürütüldüğünü belirtti.

Kooperatif, kaliteli, güvenilir ve doğal üretim taahhüdünü bir kez daha vurguladı; yapılan kontrollerin sonuçları üretim uygulamalarının güçlendirilmesi ve tüketici güveninin korunması amacıyla takip edilecek.

PERVARİ’DE BAL ÜRETİM ALANINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

PERVARİ’DE BAL ÜRETİM ALANINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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