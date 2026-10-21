petek gençlik merkezinde aylık edebiyat buluşmaları sürüyor

Petek Gençlik Merkezi'nde Körfez Aylık Kitap Kulübü

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Petek Gençlik Merkezi bünyesinde yürütülen Körfez Aylık Kitap Kulübü, kitapseverleri her ay farklı bir eser etrafında bir araya getiriyor. Etkinliğin temel hedefi, okuma alışkanlığını güçlendirmek ve edebiyatın düşünce dünyasına katkısını yaygınlaştırmaktır.

Geçmiş buluşmalardan bu aya kadar:

Kulübün ilk iki oturumunda Cemil Meriç’in Bu Ülke ve Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf eserleri ele alındı. Bu ayın seçkisi ise Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir adlı eseri oldu. Seçilen yapıtlar üzerinden yapılan okumalar, katılımcılara metinleri farklı açılardan değerlendirme imkânı tanıyor.

Okuma biçimi ve katılım:

Kulüpte her ay belirlenen eser, bölümler hâlinde okunuyor ve toplantılarda bu bölümler üzerine değerlendirmeler yapılıyor. Sohbetlerde eserin anlatımı, yazarın zihinsel arka planı ve okuyucuda bıraktığı izler ayrıntılı biçimde tartışılıyor. Etkinlik 17 yaş ve üzeri tüm kitapseverlerin katılımına açık tutuluyor.

Petek Gençlik Merkezi'ndeki bu düzen, katılımcıların metinlere daha derinlemesine yaklaşmalarını sağlarken, edebiyatın farklı yorum ve bakış açılarını paylaşmak için bir zemin oluşturuyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE (SBB) PETEK GENÇLİK MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN KÖRFEZ AYLIK KİTAP KULÜBÜ KİTAPSEVERLERİ HER AY FARKLI BİR ESER ETRAFINDA BULUŞTURUYOR.