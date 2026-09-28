Petkim master plan ile üretim kapasitesinde büyük büyümeye hazırlanıyor

Master Plan ve FEED sürecinin başlangıcı:

Petkim, petrokimya alanındaki uzun vadeli yatırım stratejisi olan Master Plan kapsamında FEED (Uç Mühendislik Tasarımı) çalışmalarını resmen başlattı. Proje için 70 milyon dolar kaynak ayrıldı ve FEED çalışmalarının 2027 yılı sonuna kadar tamamlanarak olası nihai yatırım kararına temel oluşturması hedefleniyor. FEED sürecinde projenin teknik, ticari ve ekonomik parametreleri ayrıntılı olarak değerlendirilecek.

Sözleşmeler ve lisansörler:

Master Plan kapsamında sektörün önde gelen mühendislik firmaları ve lisansörleriyle bir dizi sözleşme imzalandı. Technip Energies ile FEED ve MFSC (Mixed Feed Steam Cracker) teknolojisi lisans sözleşmesi yapıldı. Polietilen ünitesi için Univation Technologies, LLC, polipropilen ünitesi için ise Lummus Novolen Technology GmbH ile lisans ve mühendislik anlaşmaları sağlandı. Bu anlaşmalar, projenin farklı üretim üniteleri ve teknolojileri açısından önemli bir ilerleme olarak nitelendiriliyor.

Üretim kapasitesi hedefleri:

FEED çalışmalarının tamamlanmasının ve nihai yatırım kararının alınmasının ardından, mevcut üretim altyapısında önemli kapasite artışları hedefleniyor. Şirketin yıllık etilen kapasitesi 558 bin ton seviyesinden 1,2 milyon tona, polipropilen kapasitesi ise 145 bin tondan 550 bin tona çıkarılması planlanıyor. Bu yatırımlar hayata geçirilirse, Petkim'in toplam polimer üretiminin mevcut seviyesinin iki katının üzerine taşınması öngörülüyor.

Petkim, Master Plan ile hem üretim kapasitesini hem de teknolojik altyapısını güçlendirerek rafineri-petrokimya entegrasyonunu derinleştirmeyi amaçlıyor. FEED aşamasında tespit edilecek veriler nihai yatırım kararının temelini oluşturacak ve projenin ekonomik fizibilitesi bu veriler ışığında kesinleşecek.

Şirket yönetiminin değerlendirmesi:

Petkim Genel Müdürü ve SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev, projenin planlandığı doğrultuda ilerlediğini vurguladı. Mirzayev, projenin farklı bileşenlerinde imzalanan lisans ve mühendislik anlaşmalarının sağladığı ilerlemeye dikkat çekerek, "FEED sürecine toplam 70 milyon dolar kaynak ayırdık" ifadesini kullandı. Mirzayev, Master Plan'ın Türkiye'nin petrokimya sektöründeki uzun vadeli ihtiyaçlarına cevap verecek ve şirketin rekabet gücünü artıracak stratejik bir dönüşüm projesi olduğunu belirtti.

FEED sonuçları ışığında verilecek nihai yatırım kararları, Petkim'in gelecekteki üretim profilini ve Türkiye petrokimya ekosisteminin gelişimini doğrudan etkileyecek. Şirket, Master Plan ile mevcut altyapının sürdürülebilirliğini güvence altına almayı ve sektörel talebe cevap verebilecek kapasiteyi oluşturmayı hedefliyor.

PETKİM GENEL MÜDÜRÜ VE SOCAR TÜRKİYE RAFİNERİ VE PETROKİMYA İŞ BİRİMİ BAŞKANI KANAN MİRZAYEV