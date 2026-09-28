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Burhaniye pazarında ata tohumundan yetişen çekirdeksiz beyaz nar rağbet görüyor

Havranlı çiftçi Ali Tomur’un ata tohumdan yetiştirdiği çekirdeksiz beyaz nar, Burhaniye pazarında rağbet görüyor; kilogramı 50 liradan alıcı buluyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Berk Doğan

Burhaniye pazarında ata tohumundan yetişen çekirdeksiz beyaz nar rağbet görüyor

Burhaniye pazarında dikkat çeken ürün:

Burhaniye ilçesinin pazarlarında bu sezon alışılmışın dışında bir ürün öne çıktı. Havranlı üretici Ali Tomur tarafından ata tohumdan yetiştirilen çekirdeksiz beyaz nar, tezgahlarda dikkat çekiyor ve tüketiciden ilgi görüyor.

üretici ve satış bilgileri:

57 yaşındaki Ali Tomur, hem Havran hem de Burhaniye pazarlarında kendi tarlasında ürettiği meyve ve sebzeleri satıyor. Tomur, ata tohumundan yetişen narın lezzetinin alışılmış narlardan farklı olduğunu belirtiyor ve ürünün bölge pazarında beğeni topladığını ifade ediyor.

pazar tepkisi ve fiyat:

Tomur tezgahında ürünlerini sergilerken, narın kilosunu 50 liraya sattığını söylüyor. Müşteriler arasında ürüne olan talep sürdürülebilir görünürken, bir alanın tekrar alım yaptığı gözlemleniyor. Tomur ürünün lezzetine vurgu yaparak talebin artmasından memnun olduğunu belirtiyor.

Yerel pazarlarda öne çıkan bu tür ata tohum ürünleri, hem yerel üretimin çeşitlenmesine katkı sağlıyor hem de tüketicilere farklı tatlar sunuyor. Burhaniye pazarında ilgi gören çekirdeksiz beyaz nar, kısa sürede bölge alıcılarının radarına girdi.

BEYAZ NAR

BEYAZ NAR

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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