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Ayvalık, zeytin hasadı ve 21. uluslararası festival için cumhuriyet haftasında buluşuyor

Mesut Ergin, Ayvalık'ta zeytin hasadının başladığını duyurdu; üreticilere bereket diledi. 21. Zeytin Hasat ve Turizm Festivali 29 Ekim'de başlıyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ayvalık, zeytin hasadı ve 21. uluslararası festival için cumhuriyet haftasında buluşuyor

ayvalık'ta zeytin hasadı ve festival hazırlığı:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Belediye Başkanı Mesut Ergin, zeytin hasat döneminin başladığını duyurdu. Ergin, üreticilere bereketli bir sezon dileyerek bölgedeki asırlık ağaçların ve zeytincilik geleneğinin kent için taşıdığı öneme dikkat çekti.

hasadın kültürel ve ekonomik önemi:

Başkan Ergin, Ayvalık’ın asırlık zeytin ağaçlarından toplanan her zeytinin emek, sabır ve bereketin simgesi olduğunu vurguladı. Ergin sözlerini şöyle sürdürdü: 'Toprağa emek verenlerin alın teriyle, Ayvalık’ın asırlık zeytin ağaçlarından dökülen her zeytin; bereketin, emeğin ve sabrın simgesi. Daldaki meyvenin yağa dönüşen yolculuğu gibi, Ayvalık’ımız da bu hafta cumhuriyetimizin ışığında güzel bir yolculuğa hazırlanıyor'. Bu değerlendirme, zeytinin hem yerel ekonomideki hem de kültürel kimlikteki rolünü öne çıkarıyor.

festival programı ve tarihler:

Ayvalık’ın en önemli etkinliklerinden biri olan 21. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, Başkan Ergin'in açıklamasına göre cumhuriyetimizin 103. yılında 29 Ekimde başlayacak. Ergin, festivalin resmi açılışının 30 Ekimde gerçekleştirileceğini, etkinliklerin ise 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde devam edeceğini belirtti. Festival, yöresel ürünler, kültürel etkinlikler ve zeytincilikle ilgili programlarla Ayvalık’ta hem yerel halkı hem de ziyaretçileri ağırlayacak.

Başkan Ergin, açıklamasını 'Emek veren herkesin yolunun açık, sofralarımızın bereketli, Ayvalık’ımızın zeytin gibi köklü ve cumhuriyet gibi aydınlık olması dileğiyle.' sözleriyle tamamladı.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI ERGİN; “AYVALIK’IMIZ ZEYTİN GİBİ KÖKLÜ, CUMHURİYET GİBİ AYDINLIK...

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI ERGİN; “AYVALIK’IMIZ ZEYTİN GİBİ KÖKLÜ, CUMHURİYET GİBİ AYDINLIK OLSUN”

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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