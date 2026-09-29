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Pimi çekilmiş el bombasını koli bandıyla sabitleyip etkisiz hale getirdiler

Adana’da firari şüphelinin pimi çekilmiş el bombası, bomba imha uzmanının mandalı koli bandıyla sabitlemesi sonucu etkisizleştirildi; zanlılar tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:09

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pimi çekilmiş el bombasını koli bandıyla sabitleyip etkisiz hale getirdiler

Olayın gelişimi:

Olay, 24 Eylül günü Adana'nın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri; iş yerini kurşunlama, dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurma kayıtları olan cezaevi firarisi Mehmet Şirin D. (24)'nin bir evde saklandığını belirleyerek adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerini fark eden şüpheli, pencereden dışarı doğru tabancayla rastgele ateş açıp teslim olmamak için direndi ve ardından el bombasını göstererek pimini çekti.

bomba imha müdahalesi:

Bölgeye Terörle Mücadele, Özel Harekat ve bomba imha uzmanları ile çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmalarının ardından müdahale edildi. Bomba imha uzmanı, pimi çekilmiş el bombasının mandalı üzerindeyken dikkatli şekilde koli bandıyla sarıp sabitleyerek güvenli şekilde etkisiz hale getirdi.

şüphelilerin yakalanması ve hukuki süreç:

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet Şirin D., emniyetteki sorgusunda el bombasını Hasan Ç. (32)'den aldığını itiraf etti. Bu bilgi üzerine yapılan çalışmalarla Hasan Ç.'nin Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığı tespit edildi ve adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Hasan Ç.'nin uyuşturucu kullanımı ve ticareti suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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