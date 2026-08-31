Pistte yeni nesil: TEKNOFEST 2026'da elektrikli ve hidrojenli araçlar sınavda

TEKNOFEST 2026'da gelecek mobilite yarışında gençler piste çıkıyor

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları, gençlerin tasarlayıp geliştirdiği elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçları TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki pistte buluşturuyor. Başvuru sürecinde toplam 315 takım ve 3 bin 71 öğrenci yer alırken, finallerde mücadele edecek ekip sayısı 56 takıma ve bin 116 öğrenciye ulaştı. Final etabı 31 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kategoriler ve katılımcı profili:

Yarışma, araçların enerji kaynaklarına göre iki ayrı kategoride düzenleniyor: Elektromobil (yalnızca batarya) ve Hidromobil (batarya artı hidrojen yakıt hücresi). Elektromobil kategorisine yurt içi ve yurt dışından lise, ön lisans ve lisans öğrencileri başvurabildi; bu kategoride toplam 261 takım ve 2 bin 570 üye sürece dahil oldu. Değerlendirme sonunda Elektromobil'de 45 takım ve 907 öğrenci finalist oldu. Hidromobil kategorisinde ise 54 takım ve 501 üye başvurdu; finalist olanlar arasında 11 takım ve 209 öğrenci bulunuyor.

Takım yapısı ve katılım koşulları:

Her iki kategoride de takımlar en az 5, en fazla 25 kişiden oluşuyor; takım kaptanı ve danışman ile birlikte sürücü ve yedek sürücünün takımlarda bulunması zorunlu. Yarışma, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencileri bir araya getirerek mühendislik, tasarım ve sistem entegrasyonu alanlarında pratik deneyim kazandırmayı amaçlıyor.

Seçim süreci ve güvenlik değerlendirmesi:

Finalist olabilmek için takımlar bir dizi aşamayı tamamlamak zorunda. Süreç; araçların alt sistemlerine ilişkin teknolojik olgunluğu gösteren gelişim ve değerlendirme videosu ile başlıyor, ardından takımlar Teknik Tasarım Raporu sunuyor. Teknik altyapı ve güvenlik kriterleri; Teknik Onay Videosu, Dinamik Sürüş Testi Videosu ve Fren Testi Videosu gibi aşamalarla detaylı şekilde ölçülüyor. Bu yapı, araçların sahadaki performansının ve güvenliğinin belgeye dayalı olarak kanıtlanmasını sağlıyor.

Pist özellikleri ve yarış kuralları:

Final etabı, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki özel pistte yapılacak. Pist uzunluğu bin 370 metre, parkurda 3 sağ ve 6 sol olmak üzere toplam 9 viraj bulunuyor ve maksimum eğim %4. Yarışlar saat yönünün tersine gerçekleştirilecek ve her araçtan belirlenen süre içinde pistte 3 turu en kısa sürede tamamlaması bekleniyor; takımlara organizasyon tarafından verilecek sayıda sürüş hakkı tanınıyor ve en başarılı geçerli sonuç değerlendirmeye alınacak.

Yarış değerlendirmesinde yalnızca hız ve sürüş performansı değil, taşıma kapasitesi de önemli. Araçların yarış sırasında yolcu koltuğunda görevlendirilecek 75 kilogram ağırlığındaki bir yolcuyu güvenli şekilde taşıyabilmesi gerekiyor. Hidromobil kategorisinde ise hidrojen kullanımının etkinliği değerlendiriliyor; performans ödülü için hidrojen enerjisinin toplam tüketim içindeki oranının en az %30 olması şartı bulunuyor.

Ödüller ve gençlere yönelik katkı:

Yarışmanın sonunda her iki kategoride de ilk üçe giren takımlara maddi ödüller verilecek: birinci takıma 250 bin TL, ikinci takıma 200 bin TL, üçüncü takıma 175 bin TL. Ayrıca yenilikçi tasarımları teşvik etmek amacıyla 60 bin TL Görsel Tasarım Ödülü ve 60 bin TL Kurul Özel Ödülü takdim edilecek.

TEKNOFEST çerçevesinde gerçekleştirilen bu yarışma, Türkiye'nin milli teknoloji hedefleri doğrultusunda gençlerin fikirlerini prototipe dönüştürmelerine imkan veren önemli bir platform oluşturuyor. Yarışma; katılımcılara teknik bilgi birikimini uygulama, ekip çalışması ve sahada çözüm üretme deneyimi kazandırırken, elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araç teknolojilerinde yetişmiş insan kaynağının artmasına katkı sağlayacak.

Organizasyonun hem eğitimsel hem de endüstriyel boyutları, genç mühendis adaylarının gerçek dünya koşullarında test edilmesi ve sektöre hazır hale gelmesi açısından kritik görülüyor; finale kalan ekipler, tasarımdan emniyet testlerine kadar geniş bir yelpazede sınanarak mobilitenin geleceğine yönelik pratik deneyimler edinecekler.

GENÇLERİN TASARLAYIP GELİŞTİRDİĞİ ELEKTRİKLİ VE HİDROJEN YAKIT HÜCRELİ ARAÇLAR PİSTE ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR. TOPLAM 315 TAKIM VE 3 BİN 71 ÖĞRENCİ BAŞVURU SÜRECİNDE YER ALIRKEN, 56 TAKIM VE BİN 116 ÖĞRENCİ FİNAL AŞAMASINDA MÜCADELE EDECEK.GENÇLERİN TASARLADIĞI ELEKTRİKLİ VE HİDROJEN YAKIT HÜCRELİ ARAÇLAR TÜBİTAK GEBZE YERLEŞKESİNDE YARIŞACAK.